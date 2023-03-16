На карточку или через отделения Укрпочты: как чаще всего получают пенсии украинцы
16 марта 2023, 09:04Читати новину українською
Источник:Пенсиный фонд Украины
В Украине более 8 миллионов пенсионеров получают выплаты на банковские карты, а не физически в отделении Укрпочты. Чаще пенсия приходит населению на карточку Приватбанка.
Как получают пенсию украинцы
- 8,349 миллиона человек получают пенсии через текущие счета в банках, на карты.
- 2,355 миллиона – через отделение Укрпочты.
Следует ознакомиться Не подал заявление – потерял пенсию: кому из украинцев нужно обратиться в Пенсионный фондОбратите внимание! Сумма перечисления средств через банки за январь – февраль 2023 составляла 81,9 миллиарда гривен, что на 22,1% больше, чем в 2022 году (67,1 миллиарда гривен).
На счета каких банков приходит больше пенсий
Согласно данным Пенсионного фонда, чаще всего деньги населению приходят на счета Приватбанка – 54,2% от общего объема выплат. Таким образом, пенсию в Приватбанке получают 4,527 миллиона человек.
- На втором месте государственный Сбербанк – 35,8%, пенсии получают 2,989 млн человек.
- Райффайзен Банк закрывает тройку лидеров. На счета иностранных банковских групп поступает 4% от общего объема начислений – получают 330,5 тысячи человек.
Данная о распределении банков, осуществляющих пенсионные выплаты / Инфографика ПФУ