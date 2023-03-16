На карточку или через отделения Укрпочты: как чаще всего получают пенсии украинцы

Следует ознакомиться Не подал заявление – потерял пенсию: кому из украинцев нужно обратиться в Пенсионный фонд

Согласно данным Пенсионного фонда, чаще всего деньги населению приходят на счета Приватбанка – 54,2% от общего объема выплат. Таким образом, пенсию в Приватбанке получают 4,527 миллиона человек.

На втором месте государственный Сбербанк – 35,8%, пенсии получают 2,989 млн человек.

Райффайзен Банк закрывает тройку лидеров. На счета иностранных банковских групп поступает 4% от общего объема начислений – получают 330,5 тысячи человек.

На счета в других банках приходят выплаты для 502,9 тысяч человек, что составляет 6% от общего объема.