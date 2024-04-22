Помощь США не смогут использовать на выплату пенсий в Украине

Американская помощь на более 60 миллиардов долларов не может быть использована для выплат пенсий в Украине. Почему так, объяснила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Помощь не направят на пенсии

По словам министра, это связано с различиями в пенсионных системах Украины и США, что затрудняет объяснение этого избирателям в США, передает 24 Канал.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины В Америке нет солидарных пенсий. Есть накопительные пенсионные счета страховые. Поэтому для них, для их избирателей очень трудно объяснить: если они своим гражданам не платят каких-то таких пенсий, то почему должны на пенсии пересчитывать для граждан Украины.

Она также упомянула о поддержке из других стран, в частности Японии и Европейского Союза, предоставивших 50 миллиардов евро на четыре года, часть из которых пойдет на пенсионные выплаты в Украине.

Что входит в пакет помощи от США

В субботу, 20 апреля, Палата представителей США проголосовала за поддержку пакета помощи для Украины. Теперь все ожидания связаны со вторым голосованием в Сенате, после которого президент Джо Байден намерен подписать документ.

Пакет помощи предусматривает выделение Украине 60,84 миллиарда долларов:

Из этой суммы более 23 миллиардов долларов планируют использовать для пополнения американских запасов вооружений;

13,8 миллиарда долларов будет направлено на закупку современных вооружений, оборонных товаров и услуг;

26 миллионов долларов потратят на укрепление контроля и подотчетности за предоставленной Украине помощью и оборудованием.

Закон также включает меры для обеспечения прозрачности в использовании средств, в том числе через личный мониторинг, и предусматривает соглашения о возврате средств, которые были выделены США на экономическую поддержку Украины.

! После принятия закона Государственный департамент и Министерство обороны США имеют 45 дней на разработку стратегии поддержки Украины. Президент США может предоставить Украине ракетные комплексы ATACMS, но только при условии, что это не поставит под угрозу национальную безопасность и интересы США.