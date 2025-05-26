Пенсии военным: как посчитать и оформить выплаты
- Военнослужащие могут получать пенсии за выслугу лет (50-70% денежного обеспечения) или по инвалидности (40-100% денежного обеспечения).
- Размер пенсии военных зависит от денежного обеспечения, которое учитывает оклады по должности, воинские звания, надбавки за выслугу, но не учитывает единовременные выплаты.
Украинские военные получают пенсии на особых условиях. На размер выплаты будет влиять размер денежного обеспечения.
Виды и размеры пенсий военнослужащих
В зависимости от обстоятельств, военнослужащие могут получать два вида пенсии – за выслугу лет или по инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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Итак, типы пенсий для военных следующие:
- За выслугу лет – 50 – 70% денежного обеспечения (в зависимости от выслуги лет);
- По инвалидности – 40 – 100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности).
На пенсионные выплаты имеют право офицеры, прапорщики, матросы, военные срочной службы и военнослужащие по контракту.
Пенсия за выслугу лет может быть назначена по двум условиям – если выслуга более 25 лет и менее 25 лет:
- Выслуга более 25 лет
За 25 лет 65% и дополнительно за каждый последующий по 3%, но всего не более 70%. Размер пенсии – 65-70% денежного обеспечения.
- Выслуга менее 25 лет
1) Увольнение в 45 лет или позже;
2) Военная служба 12 ½ календарных лет или более.
За 25 лет 50% и дополнительно за каждый последующий по 1%, но всего не более 70%. Размер пенсии – 50-70% денежного обеспечения.
Пенсия по инвалидности, если она была получена по причинам, связанным со службой, составляет:
- I группа – 100% сумм денежного обеспечения;
- II группа – 80% сумм денежного обеспечения;
- III группа – 60% сумм денежного обеспечения
Как денежное обеспечение влияет на размер пенсий
Размер пенсий военных исчисляют, исходя из денежного обеспечения на основе:
- окладов по должности;
- воинских званий;
- процентной надбавки за выслугу лет;
- других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.
Однако, как и в предыдущие годы, не принимают во внимание единовременные выплаты в 30, 50, 70 и 100 000 гривен за выполнение боевых или специальных задач.
Как военным оформить пенсию
Алгоритм оформления пенсии военным таков:
- Приказы – приказ об увольнении или приказ по строевой части;
- Расчет – расчет воинской части с военнослужащим (осуществление надлежащих выплат);
- Документы – направление воинской частью личного дела в ТЦК и СП. Денежный аттестат, справки о дополнительных видах денежного обеспечения могут выдаваться на руки;
- Пенсионный счет – открытие заявителем пенсионного счета в одном из банков, определенных Правительством;
- Заявление – подача заявления для назначения пенсии в ТЦК и СП и оформление документов для Пенсионного фонда;
- Назначение пенсии – назначение пенсии Пенсионным фондом и уведомление об этом пенсионера;
- Выплата – выплаты пенсии через один из банков, определенных Правительством.
Обратите внимание! Право на пенсию военных сохраняется в случае их призыва на службу.