Повышение пенсий: кому из украинцев заплатят на 3 тысячи больше

В 2025 году правительство повысило выплаты для некоторых украинцев. Речь идет о пенсиях по инвалидности для участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

У кого в Украине выросли пенсии

Минимальную выплату проиндексировали на 11,5%, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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То есть отныне во всех случаях размеры пенсий по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы не могут быть меньше таких показателей:

I группа – 9855,71 гривны (размер увеличения – 1016,51 гривны);

II группа – 7884, 57 гривен (размер увеличения – 813,21 гривны);

III группа – 6077,70 гривен (размер увеличения – 626,85 гривны).

Кроме того, в марте выросли минимальные пенсии по инвалидности для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Они автоматически пересчитываются после обнародования размера средней зарплаты по Украине за 2024 год (17 486,60 гривен), и в зависимости от группы инвалидности составляют от 60 до 100 процентов от указанной суммы.

То есть эти пенсии должны составлять не меньше: