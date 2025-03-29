У кого в Україні зросли пенсії

Мінімальну виплату проіндексували на 11,5%, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Тобто відтепер у всіх випадках розміри пенсій за інвалідністю, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи не можуть бути меншими таких показників:

І група – 9855,71 гривні (розмір збільшення – 1016,51 гривні);

II група – 7884, 57 гривень (розмір збільшення – 813,21 гривні);

III група – 6077,70 гривень (розмір збільшення – 626,85 гривні).

Крім того, у березні зросли мінімальні пенсії за інвалідністю для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Вони автоматично перераховуються після оприлюднення розміру середньої зарплати по Україні за 2024 рік (17 486,60 гривень), і залежно від групи інвалідності становлять від 60 до 100 відсотків від зазначеної суми.

Тобто ці пенсії мають становити не менше: