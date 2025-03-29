У кого в Україні зросли пенсії
Мінімальну виплату проіндексували на 11,5%, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
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Тобто відтепер у всіх випадках розміри пенсій за інвалідністю, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи не можуть бути меншими таких показників:
- І група – 9855,71 гривні (розмір збільшення – 1016,51 гривні);
- II група – 7884, 57 гривень (розмір збільшення – 813,21 гривні);
- III група – 6077,70 гривень (розмір збільшення – 626,85 гривні).
Крім того, у березні зросли мінімальні пенсії за інвалідністю для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Вони автоматично перераховуються після оприлюднення розміру середньої зарплати по Україні за 2024 рік (17 486,60 гривень), і залежно від групи інвалідності становлять від 60 до 100 відсотків від зазначеної суми.
Тобто ці пенсії мають становити не менше:
- І група – 100 % – 17486,6 гривні (розмір збільшення – 3 178,14 гривні);
- II група – 80 % – 13 989,28 гривні (розмір збільшення – 2 542,51 гривні);
- III група – 10 491,96 гривні (розмір збільшення – 1906,88 гривні).