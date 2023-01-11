Скоро 60: когда и как нужно подаваться на пенсию

Тем, кому недавно исполнилось 60, или только должно исполниться, не стоит забывать о процедуре назначения пенсии по возрасту. В Пенсионном фонде Украины напомнили, что нужно иметь с собой и как подавать документы.

Когда можно подаваться на пенсию

В пресс-службе Пенсионного фонда сообщат, что за назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после права на пенсию.

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Если заявление на назначение пенсии по возрасту будет подано не позднее 3 месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Если же обращение за пенсией будет позже – пенсию назначат по дате обращения.

В Пенсионном фонде Украины введен экстерриториальный принцип обслуживания граждан: заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать в любой сервисный центр избранного главного управления Пенсионного фонда Украины,

– говорится в сообщении.

Какие документы нужны

С перечнем работающих сервисных центров можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что подать заявление на назначение пенсии можно в электронном виде, а именно с помощью вебпортала ПФУ.

Документы, которые необходимо предоставить в сервисный центр:

паспорт;

идентификационный код документа о страховом стаже (трудовая книга, диплом об очном обучении, военном билете и прочее);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк).

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Денежная помощь пенсионерам в 2023 году

Выплаты для ВПЛ;

На такие выплаты могут рассчитывать и пенсионеры. Пенсионерам-переселенцам в таком случае будут выплачивать 2 тысячи гривен ежемесячно, а имеющие группу инвалидности – 3 тысячи гривен.

Выплаты за размещение ВПЛ;

Пенсионеры, разместившие в своем доме переселенцев, могут получить компенсацию за это. Известно, что сумма определяется на уровне 30 гривен за каждый день, а общая сумма – путем определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.

Кроме того, можно получить компенсацию за коммуналку Сумма компенсации составляет 450 гривен за каждого переселенца.

Денежная помощь от ООН;

Эта помощь направлена на решение основных проблем беженцев. Главным условием получения пособия является месячный доход не выше 5400 гривен.

Помощь будет составлять 6660 гривен и выплачиваться в течение трех месяцев, по 2220 гривен каждого.