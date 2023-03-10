Индексация для них не произошла: какие категории пенсионеров не получили повышения в марте
Источник:На пенсии
Некоторым категориям пенсионеров все-таки не проиндексировали выплаты в марте. Это касается отдельных лиц, чьи пенсии остаются привязанными к прожиточному минимуму.
С 1 марта украинские пенсионеры получили проиндексированные пенсии. Как уже отмечалось ранее, повышение должны были получить все категории. Однако произошли некоторые изменения.
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Получили ли новые пенсии лица с инвалидностью в результате войны и участники боевых действий
Следовательно, вместе с теми, у кого пенсия выше минимальной, повышение должно касаться и лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий. Ведь их выплаты сейчас привязаны к прожиточному минимуму, а с мартовской индексацией их хотели "отвязать" от этого и установить конкретную сумму.
Однако их пенсии останутся на прежнем уровне. Общий размер выплат сейчас составляет не меньше:
- для инвалидов войны I группы – 13 604 гривен (650% прожиточного минимума);
- для инвалидов войны II группы – 10 988 гривен (525%);
- для инвалидов войны III группы – 7 534 гривен (360%);
- для участников боевых действий – 4 395 гривен (210%).
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Кто вообще не получит повышения к пенсии
Это касается таких категорий, как:
- работающие лица, имеющие небольшой страховой стаж и размер пенсии которых не достигает 2100 гривен;
- пенсионеры-прокуроры;
- получающие пенсии в размере свыше максимального размера, определенного законом;
- получателям ежемесячного пожизненного денежного содержания.