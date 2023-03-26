Во всем мире растет пенсионный возраст: есть ли на что жаловаться украинцам

В большинстве стран мира население по достижению определенного возраста имеет право на пенсию. Обычно право получать пенсионные выплаты зависит не только от возрастных показателей, но и от накопленного стажа.

Когда выходят на пенсию в разных странах

Из-за быстрого старения населения во многих странах начали увеличивать пенсионный возраст. Пока один из самых низких возрастных порогов для выхода на пенсию в Китае: 60 лет для мужчин, 55 лет для "белых воротничков" и 50 лет для женщин, работающих на заводах. Напомним, что в Украине, чтобы выйти на пенсию, нужно достигнуть 60 лет и накопить не менее 30 лет страхового стажа.

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Пенсионный возраст в Европе

Средний показатель ЕС составляет 64,3 лет для мужчин и 63,5 лет для женщин. В большинстве европейских стран, согласно данным ОЭСР, текущий пенсионный возраст составляет 65 лет и старше.

Среди стран-членов ЕС Греция, Италия, Люксембург и Словения имеют самый низкий пенсионный возраст – 62 года как для мужчин, так и для женщин. Что касается досрочного ухода на пенсию, то он варьируется от 58 лет для женщин и 59 лет для мужчин в Литве до почти 63 лет и 7 месяцев в Германии. Преимущественный возраст для досрочного ухода на пенсию в большинстве стран Европы – 62 года, например, в Швеции, Португалии, Норвегии, Италии, Греции и Австрии.

Протесты во Франции из-за повышения пенсионного возраста Во Франции раньше на пенсию выходили также в 62 года, однако сенат недавно решил внести изменения и продлить пенсионный возраст еще на два года – до 64, что вызвало массовые протесты и сопротивление профсоюзов. По данным МВД, в Париже на улицы вышло не менее ста тысяч. Протестующие вступали в стычки с полицией, а те использовали слезоточивый газ и водные пушки в ответ. В связи с беспорядками уже арестованы 80 человек, 33 из которых – в Париже. Во Франции население протестует против повышения пенсионного возраста / Фото – BFMTV В Париже и других городах некоторые демонстранты начали поджигать мусор и доски / Фото – BFMTV Несмотря на это, профсоюзы называют акции протеста успешными и призывают людей снова выйти на улицы во вторник, 28 марта. В общей сложности акции протестов продолжаются уже около полутора месяцев. Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что пенсионная реформа, которая увеличит пенсионный возраст для многих людей до 64 лет с нынешних 62, необходима для стабилизации финансов пенсионной системы, передает Bloomberg. Также реформа предполагает, что страховой стаж составит 43 года. В Бордо протестующие подожгли двери муниципалитета / Фото – BFMTV Подробнее Несмотря на масштабные митинги: Сенат Франции одобрил противоречивую пенсионную реформу

Особенности пенсии в Китае

Пенсии по старости нет в таких странах: Таиланд, Индия, Кения, Суринам, Нигерия, Танзания, Гондурас, Ирак, Филиппины, Вьетнам, Пакистан.

Правительство Китая также планирует повышать пенсионный возраст, что связано с быстрым старением населения страны и сокращением работающего населения.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая ожидает, что к 2035 году количество людей в возрасте 60 лет и старше вырастет с нынешних 280 миллионов до более 400 миллионов, пишет Reuters. Следует заметить, что такое количество пенсионеров равно всей нынешней численности жителей Великобритании и США вместе взятых.

Сейчас в Китае каждый пенсионер содержится за счет взносов пяти работников. Это соотношение вдвое меньше, чем десять лет назад, и снижается. В 2023 году ожидается, что уже четыре работника будут содержать одного пенсионера, а в 2050 году – два.

Пенсии в США

В последние 60 лет продолжительность жизни китайцев выросла с примерно 44 лет в 1960 году до 78 лет в 2021 году, что выше, чем в США, и, по прогнозам, превысит 80 лет до 2050 года.

По состоянию на начало 2023 года в США количество пенсионеров составляет немногим более 43 миллионов человек – это 13% от общей численности населения. В США пенсионная система имеет следующую структуру:

государственная – основа при формировании выплат, взносы в которую вносит как работник, так и работодатель;

накопительная, когда работник регулярно вносит по собственному желанию конкретную сумму на счет в пенсионный фонд (государственный или частный), но не более 15% годового дохода;

личные накопления – когда лицо открывает счет в банке и само аккумулирует пенсию.

Государственную систему пенсионных накоплений формируют взносы, уплачиваемые работающим населением в Пенсионный фонд. Ставка составляет 15,3% – работник и работодатель платят по 7,65%. Если же вы предприниматель или самозанятое лицо, то вам придется платить двойную ставку, то есть все 15,3%.

В Украине тоже планируют накопительную пенсию

В США нет конкретного всеобщего возраста для выхода на пенсию. Всё зависит от вашей даты рождения и профессии. Например, военные и полицейские могут выйти на пенсию после 20 лет работы при определенных условиях. В целом в США на пенсию выходят в 65 – 67 лет.

В Украине действует солидарная пенсия, когда население получает выплаты из Пенсионного фонда, который наполняет работающее население. Однако из-за быстрого старения населения и из-за этого неспособности обеспечить население достойным уровнем выплат, в Украине планируется параллельно внедрить накопительную пенсию.

Она будет заключаться в том, что часть взносов украинцы начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть – и дальше будут платить в общий Пенсионный фонд.

Председатель налогового комитета Даниил Гетманцев в интервью 24 Каналу в конце 2022 года отмечал, что по улучшенному показателю Международной организации труда в Украине соотношение работающих к пенсионерам где-то 1:1.

С учетом того, что у нас потеряли работу даже по улучшенному показателю Международной организации труда 2,4 миллиона, а пенсионеров у нас 11,3 миллиона, то мы фактически уравняли уже сегодня количество работающих и количество пенсионеров,

– отметил нардеп.

В январе этого года премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что введение обязательного пенсионного накопления – один из приоритетов на 2023 год. По его словам, реформа состоит в том, что трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета. Средства будут идти туда из трех источников:

вклад работодателей,

вклад государства на паритетных с работодателем началах,

добровольные взносы граждан.

То есть фактически в Украине будет работать аналогичная пенсионная система, как и в США. Но стоит заметить, что трехуровневая пенсионная система не какое-то ноу-хау для Украины. У нас реформа началась еще в 2004 году, когда приняли законы "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "О негосударственном пенсионном обеспечении", однако Украина за эти годы так и не перешла на трехуровневую систему.

Какие пенсии сейчас в Украине

Размер пенсии

В марте более 10 миллионов украинцев проиндексировали пенсии. Средний размер индексации составил от 400 до 700 гривен, а максимальный размер составил 1500 гривен. Также в апреле работающих пенсионеров тоже ждут прибавки к пенсии. Пересчет будет осуществлен для 600 тысяч человек.

Минимальная пенсия в Украине, как и максимальная, привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который в 2023 году составляет 2 093 гривны. К слову, такую пенсию в марте проиндексировали на 100 гривен.

Пенсионный возраст и стаж

Чтобы в 2023 году выйти на пенсию в 60 лет, нужно накопить не менее 30 лет страхового стажа. Те, у кого не будет в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет.

Украинцы, страховой стаж которых составит от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет. Если у кого-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.

Следует также отметить, что размер страхового стажа для выхода на пенсию будет расти каждые 12 месяцев до 2028 года. Это бесспорная проблема, ведь большинству украинцев просто не будет его хватать для выхода на пенсию. В среднем население выходит на пенсию со страховым стажем около 32 лет, а єто уже составляет лишь немногим более половины нужного.

Пенсия за границей для украинцев

Страховой стаж – это период работы сотрудника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы. Отметим и то, что в связи с полномасштабной войной в Украине с 1 марта 2022 правительство разрешило ФЛП не платить ЕСВ, однако в таком случае страховой стаж не будет начисляться.

Из-за российской агрессии и полномасштабной войны из Украины выехало немало населения, в том числе и пенсионеров, или тех, кто достиг пенсионного возраста, будучи уже за границей. Украинские власти в свое время заключали межгосударственные договоры – соглашения о социальном обеспечении, чтобы население, проживающее длительное время за границей и уплачивающее там налоги, имело право на пенсию.

Соглашения о социальном обеспечении Украины с каждой страной можно разделить на два типа: по территориальному принципу и пропорциональному принципу.

В одних случаях всю пенсию на основании украинского и иностранного трудового стажа будет выплачивать ПФУ и будет брать в расчет зарплату, полученную за границей.

В других – полученный за границей стаж дает право на пенсию в Украине и позволяет претендовать на выплаты из пенсионных фондов других государств.

Польша

Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Венгрией, Молдовой, Беларусью, Грузией, Азербайджаном, Монголией, Румынией, Латвией, Литвой, Словакией, Чехией, Болгарией, Эстонией, Испанией, Португалией и Польшей.

В 2012 году Украина и Польша заключили соглашение о социальном обеспечении, поэтому украинцы могут получить пенсию и в соседней стране, если работали официально и платили социальные взносы. Чтобы получить пенсию в Польше нужно:

иметь необходимый стаж – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

достичь пенсионного возраста – 60 и 65 лет соответственно;

последнее место работы должно быть на территории Польши.

Как податься на пенсию в Польше

Согласно информации на странице ПФУ, нужно:

обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда по месту жительства и заполнить соответствующий бланк-заявление (UA–PL 8 или UA-PL 9); При заполнении бланков нужно обязательно указать: учетный номер PESEL, или серию и номер удостоверения личности или паспорта, ИНН.

К заявлениям о назначении польской пенсии следует добавить:

документы о периодах работы на территории Польши (справка о трудоустройстве, военном билете, страховом свидетельстве, справка из учебного заведения, подтверждающая получение высшего образования);

справку банка с подтверждением указанного в бланке заявления номера банковского счета;

другие документы, необходимые для установления права на получение польской пенсии.

США

Украинские беженцы в США имеют право подать на государственную пенсию (SSI) наравне с пенсионерами в США, сообщают в Управлении по переселению беженцев Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Сумма такой пенсии будет зависеть от штата жительства. Минимальная ставка в 2023 году составляет 914 долларов на одного или 1371 доллар на супругов.

Как податься на пенсию в США

Чтобы подать заявку на выплату, нужно быть старше 65 лет и приехать в США после 24 февраля 2022 года. Для подачи заявления следует обратиться в любой офис Social Security Administration. С собой нужно иметь следующие документы: