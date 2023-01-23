Украинцы получат вторую пенсию: что об этом известно

В 2023 году на Украине заработает система накопительной пенсии. Украинцы, которые будут работать, будут платить дополнительный взнос на свой накопительный счет, а при достижении пенсионного возраста получат сразу две выплаты.

Вторая пенсия: запуск в 2023 году

Как рассказала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак во время эфира телемарафона, накопительную пенсию можно будет передать даже по наследству.

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что те, кто уже получает пенсии или вскоре выйдет на заслуженный отдых, под нормы реформы не подлежат. Накопление на вторую пенсию должно происходить в течение всего периода работы.

То есть независимо от того, как будет развиваться ваша жизнь – это уже ваши деньги, на которые имеете право только вы,

– говорит Дарья Марчак.

Что известно о накопительной пенсионной системе

В Минсоцполитики пока не сообщают, когда именно заработает накопительная пенсионная система. Однако в Украине уже многие годы обсуждали этот вопрос. Главными препятствиями были вопросы:

Как приумножить собранные деньги и сохранить их от инфляции в условиях резкого роста цен,

Отсутствие всего диапазона надежных инструментов инвестирования (в том числе слабого фондового рынка).

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По подсчетам Минсоцполитики, если накапливаемые пенсии ввести, это увеличит соотношение зарплаты с 29 до 45%. То есть украинцы, получающие зарплату 10 тысяч гривен, на пенсии будут получать не 2,9 тысячи гривен, как было раньше, а около 4,5 тысячи гривен.