Кто из пенсионеров будет получать меньшие выплаты в 2025 году

Некоторым пенсионерам уменьшатся денежные выплаты. Данное решение вступит в силу в 2025 году.

Для кого изменится размер пенсий в 2025 году

Так в следующем году пенсионная реформа коснется людей, работавших по определенной специальности, пишет 24 канал со ссылкой на Государственный бюджет Украины на 2025 год.

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Пенсии планируют уменьшить таким лицам:

бывшим и действующим судьям;

прокурорам;

сотрудникам силовых структур.

Обратите внимание! Механизм перерасчета спецпенсий должен определить Кабмин. Соответствующий законопроект ВРУ получит до 1 июля 2025 года.

Как произойдет перерасчет пенсий

Предполагается, что привязку к этим пенсиям хотят забрать к росту заработных плат или денежного обеспечения. В частности индексацию для получателей планируют проводить на общих основаниях.

Кроме того, в правительстве хотят ввести ограничения, что максимальный размер специальных пенсий не сможет превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан.

Обратите внимание! В 2025 году прожиточный минимум не претерпит изменений, поэтому речь идет о 23 610 гривен.