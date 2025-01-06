Кто из украинок может выйти на пенсию в 50 лет и получать выплаты
6 января 2025, 19:54Читати новину українською
В Украине некоторые женщины могут выйти на пенсию досрочно. Речь идет о 50-летних лицах при условии наличия соответствующего страхового стажа.
Кто из женщин может досрочно выйти на пенсию
Такое право предусмотрено тем украинкам, которые воспитывали детей с инвалидностью с детства, передает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Так критерии для досрочного выхода на пенсию для женщины в Украине:
- возраст - не менее 50 лет;
- страховой стаж - не менее 15 лет;
- у ребенка есть статус ребенка-инвалида/инвалида с детства;
- есть подтверждение факта того, что ребенка до шести лет воспитывали в семье.
Как подать заявление на досрочный выход на пенсию
Женщинам нужно подготовить заявление и определенные документы, чтобы начать получать пенсионные выплаты в 50 лет:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- документы, где говорится о стаже (это может быть трудовая книжка, диплом об обучении, свидетельство о рождении);
- если была изменена фамилия, то свидетельство о браке;
- документы, где признается инвалидность с детства (выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии);
- медицинское заключение медучреждения;
- удостоверение получателя соцпомощи;
- справка из органа, где назначают помощь, о периоде предоставления соцпомощи;
- справка о зарплате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию заявительницы);
- реквизиты банковского счета (для начисления денег через банк);
- фото для пенсионного удостоверения (2,5х3 см).
Важно! Женщины должны подать заявление на досрочное назначение пенсии еще до наступления своего 50-летия, то есть за месяц до Дня рождения.