Каким образом женщинам можно выйти на пенсию в 55 лет

С апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин был повышен до 60 лет, что уравняло условия выхода на пенсию для мужчин и женщин.

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В то же время женщины, достигшие 59,6 лет до апреля 2021 года, могут выйти на пенсию на полгода раньше. Это касается лиц, рожденных с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

Женщины 1961 года рождения и старше могут выходить на пенсию по возрасту до достижения 60 лет при достижении следующего возраста:

55 лет – для тех, кто родился до 30 сентября 1956 года включительно;

55 лет и 6 месяцев – для тех, кто родился с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года.

Важно Есть ряд профессий и условий, при которых пенсия по возрасту может быть назначена раньше стандартного возраста, то есть в 55 лет. Это касается лиц, которые работали на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, соответствии со списком № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденного Кабинетом Министров Украины.