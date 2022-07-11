Пенсионеры, которым не хватает стажа, имеют право на соцвыплаты: какие категории и как оформить

В Украине стабильно меняются требования к пенсионному возрасту. По состоянию на 2022 год, чтобы выйти на пенсию в 60, необходимо официально отработать полных 29 лет.

Вместе с тем для тех, кому не хватает стажа, государство предусматривает выплату социальной помощи – так называемой социальной пенсии . Кто и на каких условиях может на нее претендовать, сумма помощи и как оформить временные финансовые выплаты – читайте дальше.

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Что такое социальная пенсия

Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста, но не вышедшие на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут претендовать на временную социальную помощь от государства. Такую выплату можно оформить по достижении 65-летнего возраста .

При этом получать эти выплаты вместо пенсии имеют право только те граждане, которые на момент оформления имеют не менее 15 лет страхового стажа . Такая финансовая помощь перечисляется каждые полгода с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

При условии соответствия требованиям, эти деньги человек будет получать до момента достижения возраста , с которого он приобретает право на выплаты обычной пенсии, предусмотренной законодательством.

Как оформить выплаты

Чтобы получать временную финансовую помощь от государства, граждане должны обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания.

Если социальная пенсия оформляется не по прописке, к общему пакету документов следует добавить справку о неполучении такой помощи от Управления труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.

Общий перечень документов для оформления заявки выглядит так:

документ, удостоверяющий личность пенсионера, его место жительства, а также индивидуальный налоговый номер (ИНН);

справку о страховом стаже, которую можно получить, отправив запрос в Пенсионный фонд (выдается в течение 5 рабочих дней);

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода – заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи.

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Размер выплат социальной пенсии

Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи пенсионера на одного человека за предыдущие 6 месяцев, однако не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

С 1 июля 2022 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 600 гривен . Соответственно, возросла сумма и связанных с этим показателем социальных выплат.

Кто не может получать социальную пенсию

Социальная помощь пенсионерам не назначается , если:

гражданин получает пенсию, в том числе и социальную, работает или ведет другую деятельность, приносящую ему доход;

хотя бы один член семьи в течение года совершил покупку или оплату услуг на сумму более 50 тысяч гривен ;

; среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

в ходе выборочной проверки выявлены дополнительные источники финансовых поступлений, не указанные в поданной декларации о доходах и имущественном состоянии;

в собственности заявителя или членов его семьи есть другая квартира или дом при условии, что общая площадь жилья превышает 21 квадратный метр на 1 члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью;

и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью; в собственности есть более одного автомобиля или другого транспортного средства.

Кстати, временная финансовая помощь пенсионерам без достаточного стажа может назначаться и вопреки некоторым вышеуказанным требованиям по заключению комиссии, если в семье заявителя есть человек с инвалидностью .