Как назначают пенсию уволенным с военной службы

Пенсионное обеспечение военнослужащих в Украине регулируется отдельным законодательством. Его определяют нормы Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Кто может получить военную пенсию

Граждане, которые уволились с военной службы, имеют право обратиться с заявлением на назначение пенсии через соответствующие подразделения министерств или других уполномоченных органов, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Таким образом, в украинском законодательстве предусмотрено два основных вида пенсий для военнослужащих: пожизненная пенсия за выслугу лет и пенсия в связи с инвалидностью.

В каком случае выплату пенсии могут приостановить Если военный пенсионер снова поступает на службу, выплата пенсии приостанавливается на время прохождения службы. Впрочем, после повторного увольнения рассчитывается заново, уже с учетом полной выслуги лет на дату последнего увольнения.

Как оформить пенсию военнослужащему

Если для назначения пенсии подано не весь пакет документов, сначала можно предоставить те, что есть в наличии, а остальные уже донести позже. Главное, чтобы предоставленных документов хватало для подтверждения права на пенсию, иначе в ее назначении могут отказать.

В то же время Пенсионный фонд информирует уполномоченный орган о необходимости дооформления. Дополнительные документы следует подать в течение трех месяцев с даты обращения.

Важно! Если эти документы влияют на размер пенсии, возможно ее доначисление, но не более чем за последние 12 месяцев.