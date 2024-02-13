Изменение порядка назначения пенсий: кого касаются нововведения

Продолжается реформирование системы оплаты труда. Вследствие этого, порядок назначения пенсий для госслужащих будет иметь другую структуру.

Что изменилось для госслужащих

В пояснительной записке сообщается, что с 1 января 2024 года произошло реформирование структуры зарплаты. Были увеличены должностные оклады (они же грейды).

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Из-за этого повышения увеличивается и гарантированная доля зарплаты – оклад. Она выросла до 70%. При этом, вариативная плата – премия, уменьшилась до 30%.

Какое решение может принять Кабмин

В Минфине сообщают , что количество госслужащих в течение 2023 года уменьшилось на 6,8 тысячи человек. Больше всего сократилось количество работников налоговой на 2,6 тысячи.

Указанный проект создан специально для того, чтобы внедрить одинаковый подход для определения зарплаты и пенсий госслужащих. В акте говорится об учете:

суммы выплат, которые принимаются во внимание при начислении пенсии, начиная с 1 января 2024 года;

надбавок за ранг, выслугу лет и должностных укладов, которые были определены до 1 января 2024 года.

По состоянию на сейчас, в ПФУ определено, что государственные служащие имеют пенсию в сумме 60% от их зарплаты. При этом, при расчетах, в размер заработной платы учитывается вся оплата труда за которую было уплачено ЕСВ.