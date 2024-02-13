Что изменилось для госслужащих

В пояснительной записке сообщается, что с 1 января 2024 года произошло реформирование структуры зарплаты. Были увеличены должностные оклады (они же грейды).

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Из-за этого повышения увеличивается и гарантированная доля зарплаты – оклад. Она выросла до 70%. При этом, вариативная плата – премия, уменьшилась до 30%.

В Минфине сообщают, что количество госслужащих в течение 2023 года уменьшилось на 6,8 тысячи человек. Больше всего сократилось количество работников налоговой на 2,6 тысячи.

Какое решение может принять Кабмин

Указанный проект создан специально для того, чтобы внедрить одинаковый подход для определения зарплаты и пенсий госслужащих. В акте говорится об учете:

суммы выплат, которые принимаются во внимание при начислении пенсии, начиная с 1 января 2024 года;

надбавок за ранг, выслугу лет и должностных укладов, которые были определены до 1 января 2024 года.

По состоянию на сейчас, в ПФУ определено, что государственные служащие имеют пенсию в сумме 60% от их зарплаты. При этом, при расчетах, в размер заработной платы учитывается вся оплата труда за которую было уплачено ЕСВ.