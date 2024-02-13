В Минэкономики оценили рост ВВП Украины
По оценке Минэкономики рост ВВП в январе этого года составил 3,5% (с погрешностью в 1%), по сравнению с результатами января 2023 года.
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Ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики в начале года стали растущий инвестиционный спрос, который генерирует бюджет, а также доступность внешних рынков для отечественных производителей благодаря расширению логистических возможностей.
Она добавила, что работа Украинского морского коридора помогла в начале войны достичь рекордных объемов экспорта. В частности, это касается производителей аграрной и металлургической продукции и предприятий по добыче металлических руд.
Также снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы с середины месяца положительно повлияло как на деятельность экспортеров, так и на деятельность производителей, существенно зависимых от импортного сырья,
– добавила Свириденко.
Строительная отрасль растет из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры. Также в начале года наблюдалось восстановление в отраслях сельского хозяйства и внутренней торговли.