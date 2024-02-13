У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України

За оцінкою Мінекономіки зростання ВВП у січні цього року склало 3,5% (з похибкою у 1%), порівняно із результатами січня 2023 року.

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Юлія Свириденко Міністр економіки України Ключовими факторами підтримки позитивної економічної динаміки на початку року стали зростаючий інвестиційний попит, який генерує бюджет, а також доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей.

Вона додала, що робота Українського морського коридору допомогла на початку війни досягти рекордних обсягів експорту. Зокрема, це стосується виробників аграрної і металургійної продукції та підприємств з добування металевих руд.

Також зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону з середини місяця позитивно вплинуло як на діяльність експортерів, так і на діяльність виробників, суттєво залежних від імпортної сировини,

– додала Свириденко.

Будівельна галузь зростає через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури. Також на початку року спостерігалося відновлення у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі.

Нагадаємо! У 2023 році ВВП країни зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році. Нині прогноз уряду щодо зростання української економіки у 2024 році становить 4,6%.