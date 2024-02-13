Що змінилось для держслужбовців
У пояснювальній записці повідомляється, що з 1 січня 2024 року відбулося реформування структури зарплати. Було збільшено посадові оклади (вони ж грейди).
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Через це підвищення збільшується і гарантована частка зарплати – оклад. Вона зросла до 70%. При цьому, варіативна плата – премія, зменшилась до 30%.
Яке рішення може прийняти Кабмін
Вказаний проєкт створено спеціально для того, щоб впровадити однаковий підхід для визначення зарплати та пенсій держслужбовців. У акті йдеться про врахування:
- суми виплат, які беруться до уваги при нарахуванні пенсії, починаючи з 1 січня 2024 року;
- надбавок за ранг, вислугу років та посадових укладів, які були визначені до 1 січня 2024 року.
Станом на тепер, у ПФУ визначено, що державні службовці мають пенсію у сумі 60% від їхньої зарплати. При цьому, при розрахунках, у розмір заробітної плати враховується уся оплата праці за яку було сплачено ЄСВ.