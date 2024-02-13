Що змінилось для держслужбовців

У пояснювальній записці повідомляється, що з 1 січня 2024 року відбулося реформування структури зарплати. Було збільшено посадові оклади (вони ж грейди).

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Через це підвищення збільшується і гарантована частка зарплати – оклад. Вона зросла до 70%. При цьому, варіативна плата – премія, зменшилась до 30%.

У Мінфіні повідомляють, що кількість держслужбовців протягом 2023 року зменшилась на 6,8 тисячі осіб. Найбільше скоротилась кількість працівників податкової на 2,6 тисячі.

Яке рішення може прийняти Кабмін

Вказаний проєкт створено спеціально для того, щоб впровадити однаковий підхід для визначення зарплати та пенсій держслужбовців. У акті йдеться про врахування:

суми виплат, які беруться до уваги при нарахуванні пенсії, починаючи з 1 січня 2024 року;

надбавок за ранг, вислугу років та посадових укладів, які були визначені до 1 січня 2024 року.

Станом на тепер, у ПФУ визначено, що державні службовці мають пенсію у сумі 60% від їхньої зарплати. При цьому, при розрахунках, у розмір заробітної плати враховується уся оплата праці за яку було сплачено ЄСВ.