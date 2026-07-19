Пенсия в размере 60 % от зарплаты: кто в Украине может получать значительно больше, чем другие

Большинство украинцев после выхода на пенсию получают выплаты, которые составляют лишь часть их прежней зарплаты. В то же время некоторые украинцы будут получать гораздо больше.

Кто имеет право на специальную пенсию

Право на пенсию государственного служащего сохранилось только для отдельных категорий граждан, которые соответствовали требованиям законодательства по состоянию на 1 мая 2016 года, пишет ПФУ.

Оформить такую пенсию могут:

Лица, которые на 1 мая 2016 года имели не менее 10 лет стажа государственной службы и продолжали работать в должности государственного служащего; Лица, накопившие 20 и более лет стажа государственной службы, независимо от того, работали ли они на государственной службе после этой даты.

Помимо стажа государственной службы, необходимо соответствовать общим требованиям для назначения пенсии по возрасту. В 2026 году они предусматривают:

наличие не менее 33 лет страхового стажа;

достижение мужчинами 62-летнего возраста;

достижение женщинами пенсионного возраста, установленного законодательством.

Какова сумма пенсии государственного служащего

Пенсия государственного служащего составляет 60 % от заработной платы, с которой уплачивался единый социальный взнос.

Если человек уже не работает на государственной службе, пенсию рассчитывают исходя из зарплаты действующего госслужащего, занимающего аналогичную должность и имеющего такой же ранг по последнему месту работы заявителя.

При расчете пенсии в заработную плату включают не только должностной оклад. Также учитываются:

надбавка за звание;

надбавка за выслугу лет;

премии;

доплаты за выполнение дополнительных обязанностей;

пособие на оздоровление;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;

прочие выплаты, с которых уплачивался ЕСВ.

Кто еще имеет право на специальную пенсию

Отдельные категории украинцев в 2026 году могут получать пенсию свыше 20 тысяч гривен. Речь идет о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидность которых связана с катастрофой.

Размер минимальной пенсии зависит от группы инвалидности и средней зарплаты в Украине, с которой уплачивались страховые взносы в предыдущем году: от 60% до 100% зарплаты.

При пересчете показателя средней зарплаты за 2025 год, который составляет 20 653,55 гривны, чернобыльцы будут получать от 12 до более 20 тысяч гривен.