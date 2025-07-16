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Экономика Соцвыплаты Пенсионеры должны выбирать между пенсией и зарплатой: кого это касается
16 июля, 11:48
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Пенсионеры должны выбирать между пенсией и зарплатой: кого это касается

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Пенсии для полицейских назначаются после увольнения со службы; если работник возвращается на службу, выплата пенсии прекращается.

  • Полицейские имеют право на пенсию за выслугу лет, по инвалидности, или в случае потери кормильца, с различными условиями в зависимости от службы и обстоятельств.

     

Многие украинцы после выхода на пенсию устраиваются на работу, чтобы повысить свой доход. Впрочем некоторым из них придется выбирать между зарплатой и пенсией, в частности полицейским.

Как назначают пенсию полицейским?

Пенсия правоохранителям назначается по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно этому закону, пенсионное обеспечение предусмотрено на работников, которые служат в подразделениях Национальной полиции:

  • в криминальной полиции;
  • в патрульной полиции;
  • в полиции охраны;
  • в следственных органах;
  • полиции специального назначения;
  • и в специальных подразделениях.

Годы службы в в этих подразделениях полиции засчитывают в страховой стаж правоохранителей, а также:

  • в стаж по специальности;
  • в выслугу лет;
  • и в государственную службу.

Важно! В выслугу лет засчитывается служба на определенных должностях, перечень которых содержится в Законе "О Национальной полиции" (статья 78).

На какую пенсию имеют право полицейские?

Полицейские могут рассчитывать на различные виды пенсии. Выплаты могут назначить также их семьям. В зависимости от обстоятельств начисляется:

Пенсия за выслугу лет

  • получают полицейские, которые уволились после 1 октября 2020 года, при наличии от 25 лет выслуги;
  • также начисляют работникам полиции в возрасте от 45 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа (с ним полицейская или военная служба должна составлять не менее 12 лет и 6 месяцев).

Пенсия по инвалидности

  • имеют право полицейские, которые получили инвалидность из-за ранения, контузию, увечье или тяжелую болезнь во время службы или на защите Украины;
  • назначают правоохранителям с инвалидностью вследствие несчастного случая, произошедшего не на службе, или вследствие болезни, которую спровоцировало прохождение службы.

Пенсия в случае потери кормильца

  • назначается родным полицейского, который погиб на службе или умер от ранений, полученных при исполнении служебных обязанностей;
  • также начисляется родственникам правоохранителя, который пропал без вести или умер уже после увольнения со службы, если смерть связана с ней.

Стоит знать! Пенсию после гибели или смерти полицейского могут получить его нетрудоспособные дети или родители, а также жена или муж, которые остались без основного источника дохода.

Кто должен выбирать между пенсией и зарплатой

Главным условием для назначения полицейским является их увольнение со службы. Выплаты начисляются только после этого.

  • Если пенсионер решит повторно поступить на службу в органы Нацполиции, ему прекратят выплачивать пенсию.
  • После того как он уволится повторно, выплаты пенсии правоохранителю восстановят, учитывая общую выслугу лет на момент последнего увольнения.
  • Поэтому полицейским пенсионерам в Украине необходимо выбирать между зарплатой и пенсией.

Важно! Впрочем есть случаи, когда выплаты пенсии полицейским не прекращают. Это происходит, если такое лицо призвали на военную службу по контракту или назначили на должность в полиции особого назначения.