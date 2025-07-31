Пенсия для украинцев в оккупации: как пожилым людям не потерять выплаты
- Кабмин утвердил новые правила получения пенсий для украинцев в оккупации.
- Пенсию можно восстановить через онлайн-заявление и идентификацию с помощью "Дія. Підпис" или вебпортала Пенсионного фонда Украины.
Кабмин утвердил новые правила выплат пенсий для украинцев, находящихся в оккупации. Также они касаются пенсионеров, временно проживающих за пределами Украины, или выехавших с ВОТ и живущих на подконтрольной Украине территории.
Как жители ВОТ получают пенсии?
В то же время правила не распространяется на лиц, временно проживающих за рубежом и которым пенсия выплачивается на условиях международных договоров, ратифицированных Украиной, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Из-за новых правил пожилых людей, находящихся на ВОТ, могут оставить без выплат. Основаниями для этого являются:
- не прохождение физической идентификации получателями выплат до 31 декабря каждого календарного года.
- по счетам получателей выплат в течение 6 месяцев отсутствуют расходные операции и такие лица в этот период не проходили физическую идентификацию.
- лица, проживающие на временно оккупированных территориях не сообщили о неполучении пенсии от России до 31.12.2025.
Обратите внимание! То есть для получения средств, украинцам на ВОТ следует регулярно проходить физическую идентификацию и подтвердить факт неполучения российской пенсии.
Однако пенсию всегда можно восстановить. Оно происходит при наличии:
- информации о прохождении идентификации;
- документа об установлении факта, что лицо является живым;
- заявления о восстановлении и других документов.
Важно! Заявление подается онлайн, в частности с использованием "Дія. Підпис" или через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с последующим прохождением физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи.