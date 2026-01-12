Пенсия по инвалидности увеличится: сколько получит каждая группа в 2026 году
- В 2026 году в Украине пенсия по инвалидности вырастет из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных.
- Ожидается перерасчет выплат для ликвидаторов и пострадавших ЧАЭС.
В Украине вырастет пенсия по инвалидности. Причиной увеличения является рост прожиточного минимум для нетрудоспособных лиц в 2026 году.
Что известно об увеличении пенсий по инвалидности?
В этом году он составит 2 595 гривен (то есть увеличится на 234 гривен), передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины о Государственном бюджете 2026 года.
Читайте также Какая будет пенсия, если имеешь непрерывный стаж 31 год
Пенсия по инвалидности выплачивается в процентах от пенсии по возрасту. Она в частности зависит от установленной группы:
- I группа – это 100% пенсии по возрасту;
- II группа - предоставляется 90%;
- II группа - 50%.
В частности минимальная пенсионная выплата по возрасту при наличии 35 лет стажа у мужчин и 30 лет у женщин равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. То есть 2 595 гривен.
Ликвидаторы и пострадавшие ЧАЭС имеют другие выплаты. Минимальные имеют такой размер:
- I группа - 6 000 гривен;
- II группа - 4 800 гривен;
- III группа - 3 700 гривен.
Выплаты назначаются в процентах от средней заработной платы:
- I группа – 100%;
- II группа – 80%;
- III группа – 60%.
Обратите внимание! В этом году ожидается перерасчет. После этого I группа будет получать 20 300 – 21 000 гривен; II группа – 16 240 – 16 800 гривен, III группа – 12 180 – 12 600 гривен.
Кроме того, в марте 2026 года ожидается ежегодная индексация пенсий (она составит около 15%). Она "добавит" в среднем 400 – 700 гривен к выплате.
Напомним, что пенсии военным назначаются независимо от имеющегося страхового стажа в случае наступления инвалидности. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Если инвалидность приобрести вследствие войны:
- I группа – 100% сумм денежного обеспечения;
- II группа – 80% сумм денежного обеспечения;
- III группа – 60% сумм денежного обеспечения.
Важно! Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть меньше – 16 847 гривен для I группы, 13 822 гривен для II группы и 9 478 гривен для III группы.
Что еще следует знать о пенсиях в 2026 году?
- С 1 января 2026 года пенсионеры, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, будут получать выплату в размере 2 595 гривен.
Доплату к пенсии не начислят лицам, которые после аварии выехали из загрязненных районов и впоследствии вернулись. Также деньги не предусмотрены для тех, кто поселился в этих зонах после катастрофы.