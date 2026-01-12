Пенсия по инвалидности увеличится: сколько получит каждая группа в 2026 году

В Украине вырастет пенсия по инвалидности. Причиной увеличения является рост прожиточного минимум для нетрудоспособных лиц в 2026 году.

Что известно об увеличении пенсий по инвалидности?

В этом году он составит 2 595 гривен (то есть увеличится на 234 гривен), передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины о Государственном бюджете 2026 года.

Пенсия по инвалидности выплачивается в процентах от пенсии по возрасту. Она в частности зависит от установленной группы:

I группа – это 100% пенсии по возрасту;

II группа - предоставляется 90%;

II группа - 50%.

В частности минимальная пенсионная выплата по возрасту при наличии 35 лет стажа у мужчин и 30 лет у женщин равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. То есть 2 595 гривен.

Ликвидаторы и пострадавшие ЧАЭС имеют другие выплаты. Минимальные имеют такой размер:

I группа - 6 000 гривен;

II группа - 4 800 гривен;

III группа - 3 700 гривен.

Выплаты назначаются в процентах от средней заработной платы:

I группа – 100%;

II группа – 80%;

III группа – 60%.

Обратите внимание! В этом году ожидается перерасчет. После этого I группа будет получать 20 300 – 21 000 гривен; II группа – 16 240 – 16 800 гривен, III группа – 12 180 – 12 600 гривен.

Кроме того, в марте 2026 года ожидается ежегодная индексация пенсий (она составит около 15%). Она "добавит" в среднем 400 – 700 гривен к выплате.

Напомним, что пенсии военным назначаются независимо от имеющегося страхового стажа в случае наступления инвалидности. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Если инвалидность приобрести вследствие войны:

I группа – 100% сумм денежного обеспечения;

II группа – 80% сумм денежного обеспечения;

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Важно! Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть меньше – 16 847 гривен для I группы, 13 822 гривен для II группы и 9 478 гривен для III группы.

Что еще следует знать о пенсиях в 2026 году?