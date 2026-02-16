Пенсия по инвалидности выросла: сколько получает каждая группа в 2026 году
- С 2026 года в Украине повысили прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – до 2 595 гривен.
- Пенсия по инвалидности составляет 100% от пенсии по возрасту для I группы, 90% для II группы, и 50% для III группы.
С 1 января 2026 года в Украине повысили размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Это повлияло на размер некоторых социальных выплат, в частности пенсий по инвалидности.
Какой размер пенсии по инвалидности?
Подробнее говорится в 33 статье Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Госвыплату рассчитывают в процентах от пенсии по возрасту.
Пенсия по инвалидности – это госвыплата, назначена лицам, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность.
По данным Пенсионного фонда, прожиточный минимум для такой категории вырос до 2 595 гривен (размер минимальной пенсии в Украине).
Напомним, для выплат по инвалидности необходим страховой стаж от 1 до 15 лет (продолжительность зависит от возраста, в котором инвалидность установлена). Их размер определяют в процентах от пенсии по возрасту:
- 100% – для лиц с I группой,
- 90% – для лиц со II группой,
- 50% – для лиц с III группой.
Обратите внимание! Военным пенсию по инвалидности назначают независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или не позднее чем через 3 месяца после увольнения.
К слову, выплата на детей с инвалидностью (в возрасте до 18 лет) составляет 70% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Что следует знать лицам с инвалидностью?
С 2026 года стала обязательной аудиофиксация работы экспертной команды, которая оценивает повседневное функционирование лиц. Запись будут хранить в учреждении здравоохранения в течение 3 лет.
Во время отключений света и перебоев с теплоснабжением правительство вместе с государственными компаниями обеспечивает адресную помощь в виде "Пакетов тепла" – для уязвимых категорий граждан, в том числе и лиц с инвалидностью.
Также в Кабмине обещали выделить средства для закупки 10 тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью, чтобы обеспечить критические потребности