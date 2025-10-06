Пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на работу или после прекращения работы. Однако для ее получения нужно иметь достаточно стажа.

Какой стаж необходимо иметь для назначения пенсии для II группы?

Без стажа украинец с инвалидностью сможет получать только минимальную соцпомощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Для II-III групп инвалидности необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, в котором лицу установлена инвалидность:

до 23 лет – 1 год страхового стажа;

24-26 лет – 2 года страхового стажа;

27-28 лет – 3 года страхового стажа;

29-31 год – 4 года страхового стажа;

32-33 года – 5 лет страхового стажа;

34-35 лет – 6 лет страхового стажа;

36-37 лет – 7 лет страхового стажа;

38-39 лет – 8 лет страхового стажа;

40-42 года – 9 лет страхового стажа;

43-45 лет – 10 лет страхового стажа;

46-48 лет – 11 лет страхового стажа;

49-51 год – 12 лет страхового стажа;

52-55 лет – 13 лет страхового стажа;

56-59 лет – 14 лет страхового стажа;

60+ лет – 15 лет страхового стажа.

Какие размеры пенсий по инвалидности?

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

В 2025 году это следующие показатели:

100% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью III группы.

Размер пенсии по инвалидности также зависит от причины инвалидности. Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:

І группа - 16 847 гривен;

ІІ группа - 13 822 гривен;

ІІІ группа - 9 478 гривен.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности по солидарной системе следующие:

для лиц с инвалидностью І группы – 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.

