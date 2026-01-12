II группа инвалидности: какие выплаты и льготы предусмотрены в 2026 году

Из-за роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в 2026 году изменился и размер социальных выплат для украинцев. В частности, это касается лиц со II группой инвалидности.

Какой размер пенсии по инвалидности?

Что известно о размере пенсии и возможных льготах – читайте в материале 24 Канала. Детали определяют Законы Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Смотрите также Об этом не предупреждают: как пенсионерам с инвалидностью повысить пенсию самостоятельно

Пенсия по инвалидности – это госвыплата, назначена лицам, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность.

Прожиточный минимум для такой категории уже вырос до 2 595 гривен – соответственно увеличился размер минимальной пенсии. Напомним, размер выплат по инвалидности определяют в процентах от пенсии по возрасту:

100% – для лиц с I группой,

90% – для лиц со II группой,

50% – для лиц с III группой.

Однако военным пенсию по инвалидности назначают независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или не позднее чем через 3 месяца после увольнения. По данным пенсионного фонда, размер выплат зависит от причины инвалидности:

для лиц с инвалидностью II группы вследствие боевых действий – 80% денежного обеспечения (заработка), но не менее 13 822 гривен;

другим лицам с инвалидностью II группы – 60% денежного обеспечения (заработка).

Кроме того, для лиц, чья инвалидность II группы наступила от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, размер пенсии не может быть меньше 7 884,57 гривен.

Если речь идет же о ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС с инвалидностью II группы, минимальный размер выплаты составляет не ниже 80% размера средней заработной платы в Украине, которую учитывают для исчисления пенсии за предыдущий год.

Что известно о других льготах?

Коммунальные услуги – отдельных скидок на оплату коммунальных услуг для людей с инвалидностью II группы не предусмотрено, однако они могут оформить субсидию.

– отдельных скидок на оплату коммунальных услуг для людей с инвалидностью II группы не предусмотрено, однако они могут оформить субсидию. Медицина – во время амбулаторного лечения можно покупать лекарственные средства по рецептам с оплатой 50% их стоимости.

– во время амбулаторного лечения можно покупать лекарственные средства по рецептам с оплатой 50% их стоимости. Условия труда – право на трудоустройство без испытательного срока, неполный рабочий день или рабочая неделя и расторжение срочного трудового договора.

– право на трудоустройство без испытательного срока, неполный рабочий день или рабочая неделя и расторжение срочного трудового договора. Транспорт – лица с инвалидностью II группы имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси), а также льготу в 50% стоимости от суммы проезда маршрутами воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

– лица с инвалидностью II группы имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси), а также льготу в 50% стоимости от суммы проезда маршрутами воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая. Образование – студентам назначают социальную стипендию, также возможна дополнительная социальная и материальная помощь. Поступление в высшие учебные заведения осуществляется на конкурсной основе в пределах установленных квот.

Что еще стоит знать лицам с инвалидностью?