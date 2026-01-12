II группа инвалидности: какие выплаты и льготы предусмотрены в 2026 году
- В 2026 году в Украине размер выплаты для лиц со II группой инвалидности составляет 90% от пенсии по возрасту.
- Кроме того, люди со II группой инвалидности могут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг, скидку на лекарства, право на трудоустройство без испытательного срока и тому подобное.
Из-за роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в 2026 году изменился и размер социальных выплат для украинцев. В частности, это касается лиц со II группой инвалидности.
Какой размер пенсии по инвалидности?
Что известно о размере пенсии и возможных льготах – читайте в материале 24 Канала. Детали определяют Законы Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".
Пенсия по инвалидности – это госвыплата, назначена лицам, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность.
Прожиточный минимум для такой категории уже вырос до 2 595 гривен – соответственно увеличился размер минимальной пенсии. Напомним, размер выплат по инвалидности определяют в процентах от пенсии по возрасту:
- 100% – для лиц с I группой,
- 90% – для лиц со II группой,
- 50% – для лиц с III группой.
Однако военным пенсию по инвалидности назначают независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или не позднее чем через 3 месяца после увольнения. По данным пенсионного фонда, размер выплат зависит от причины инвалидности:
- для лиц с инвалидностью II группы вследствие боевых действий – 80% денежного обеспечения (заработка), но не менее 13 822 гривен;
- другим лицам с инвалидностью II группы – 60% денежного обеспечения (заработка).
Кроме того, для лиц, чья инвалидность II группы наступила от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, размер пенсии не может быть меньше 7 884,57 гривен.
Если речь идет же о ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС с инвалидностью II группы, минимальный размер выплаты составляет не ниже 80% размера средней заработной платы в Украине, которую учитывают для исчисления пенсии за предыдущий год.
Что известно о других льготах?
- Коммунальные услуги – отдельных скидок на оплату коммунальных услуг для людей с инвалидностью II группы не предусмотрено, однако они могут оформить субсидию.
- Медицина – во время амбулаторного лечения можно покупать лекарственные средства по рецептам с оплатой 50% их стоимости.
- Условия труда – право на трудоустройство без испытательного срока, неполный рабочий день или рабочая неделя и расторжение срочного трудового договора.
- Транспорт – лица с инвалидностью II группы имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси), а также льготу в 50% стоимости от суммы проезда маршрутами воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.
- Образование – студентам назначают социальную стипендию, также возможна дополнительная социальная и материальная помощь. Поступление в высшие учебные заведения осуществляется на конкурсной основе в пределах установленных квот.
Что еще стоит знать лицам с инвалидностью?
Пенсия по инвалидности зависит от группы и требует минимального страхового стажа, причем для I группы выплата составляет 100% от потенциальной пенсии по возрасту. Однако для II группы это уже 90%, а для III группы – только 50%, что делает пенсию по возрасту выгоднее для людей, имеющих достаточный стаж.
Оформление пенсии по инвалидности сопровождается сложной бюрократической процедурой и регулярным медицинским контролем. В случае улучшения состояния здоровья или снятия инвалидности выплаты прекращают.
С 2026 года стала обязательной аудиофиксация работы экспертной команды, которая оценивает повседневное функционирование лиц. Запись будут хранить в учреждении здравоохранения в течение 3 лет.