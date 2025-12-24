Пенсии по инвалидности: на сколько вырастут в 2026 году
- В 2026 году прожиточный минимум вырастет на 234 гривны, что автоматически повысит минимальные пенсии по инвалидности.
- Ветераны и лица с инвалидностью, связанной с боевыми действиями, также будут получать увеличенные пенсии.
С 1 января 2026 года в Украине увеличивается прожиточный минимум, что непосредственно повлияет на минимальные социальные выплаты. Изменения предусмотрены и для размера пенсии людей с инвалидностью.
На сколько увеличат пенсии по инвалидности?
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы. Повышение проведут автоматически, поэтому обращаться в пенсионный фонд не нужно.
Смотрите также Новый прожиточный минимум, более высокие зарплаты и соцвыплаты: каких изменений ждать в 2026 году
По состоянию на конец 2025 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 гривну.
Однако уже в 2026 году он вырастет на 234 гривны, то есть будет 2 595 гривен. Соответственно увеличится и размер минимальной пенсии.
Напомним, государство определяет размер пенсии по инвалидности в процентах от пенсии по возрасту:
- 100% – для лиц с І группой,
- 90% – для лиц со II группой,
- 50% – для лиц III группой.
Итак, для гражданских лиц с инвалидностью радикальных изменений в расчете не предусмотрено, однако минимальная пенсионная выплата теперь не сможет быть ниже нового прожиточного минимума – 2 595 гривен.
Чья пенсия вырастет больше?
Самые ощутимые изменения коснутся ветеранов и лиц, чья инвалидность связана с боевыми действиями. Минимальные выплаты здесь определены как кратный коэффициент к прожиточному минимуму, поэтому в 2026 году такие люди будут получать:
- I группа – 16 867,50 гривны (вместо 15 346,50 гривны);
- II группа – 13 623,75 гривны (вместо 12 395,25 гривны);
- ІІІ группа – 9 342 гривны (вместо 8 499,60 гривны).
Обратите внимание! Для ветеранов и участников боевых действий, которым исполнилось 85 лет, предусмотрена ежемесячная адресная помощь в размере 650% от прожиточного минимума, что с 2026 года составит 16 867,50 гривны.
Кроме того, по данным Министерства финансов Украины, с 1 марта 2026 года будет осуществлена ежегодная индексация пенсий, но коэффициент роста определят накануне в феврале.
Как получить пенсию по инвалидности?
Соответствующие пенсии назначают лицам с определенной группой инвалидности при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Выплата обеспечивает доход для граждан, которые по состоянию здоровья не могут полностью работать.
Размер пенсии зависит от группы – такой подход гарантирует социальную защиту в соответствии с тяжестью инвалидности и позволяет поддержать уровень дохода тех, кто больше всего в этом нуждается.