Пенсии по инвалидности: на сколько вырастут в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине увеличивается прожиточный минимум, что непосредственно повлияет на минимальные социальные выплаты. Изменения предусмотрены и для размера пенсии людей с инвалидностью.

На сколько увеличат пенсии по инвалидности?

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы. Повышение проведут автоматически, поэтому обращаться в пенсионный фонд не нужно.

По состоянию на конец 2025 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 гривну.

Однако уже в 2026 году он вырастет на 234 гривны, то есть будет 2 595 гривен. Соответственно увеличится и размер минимальной пенсии.

Напомним, государство определяет размер пенсии по инвалидности в процентах от пенсии по возрасту:

100% – для лиц с І группой,

90% – для лиц со II группой,

50% – для лиц III группой.

Итак, для гражданских лиц с инвалидностью радикальных изменений в расчете не предусмотрено, однако минимальная пенсионная выплата теперь не сможет быть ниже нового прожиточного минимума – 2 595 гривен.

Чья пенсия вырастет больше?

Самые ощутимые изменения коснутся ветеранов и лиц, чья инвалидность связана с боевыми действиями. Минимальные выплаты здесь определены как кратный коэффициент к прожиточному минимуму, поэтому в 2026 году такие люди будут получать:

I группа – 16 867,50 гривны (вместо 15 346,50 гривны);

II группа – 13 623,75 гривны (вместо 12 395,25 гривны);

ІІІ группа – 9 342 гривны (вместо 8 499,60 гривны).

Обратите внимание! Для ветеранов и участников боевых действий, которым исполнилось 85 лет, предусмотрена ежемесячная адресная помощь в размере 650% от прожиточного минимума, что с 2026 года составит 16 867,50 гривны.

Кроме того, по данным Министерства финансов Украины, с 1 марта 2026 года будет осуществлена ежегодная индексация пенсий, но коэффициент роста определят накануне в феврале.

Как получить пенсию по инвалидности?