Как назначается пенсия по инвалидности

Если у человека есть группа инвалидности, но он не успел наработать необходимый стаж, Пенсионный фонд может назначить социальные выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Такие выплаты определяются как доля от обычной пенсии по возрасту:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

То есть даже без стажа люди с инвалидностью не остаются без поддержки и могут получать государственную помощь.

Какой стаж нужен для пенсии по инвалидности в Украине

Чтобы получить пенсию по инвалидности, нужно не только иметь установленную группу, но и соответствующий страховой стаж, продолжительность которого зависит от возраста человека на момент наступления инвалидности.

I группа - от 1 до 10 лет стажа;

II и III группы - от 1 до 14 лет стажа;

Если инвалидность установили после пенсионного возраста, необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Заметьте! Подробные требования к стажу определены в ст. 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто может получить пенсию по инвалидности без стажа

Даже без трудового стажа некоторые категории граждан имеют право на пенсию по инвалидности. В частности, это:

Лица, которые стали инвалидами во время срочной военной службы.

Пострадавшие во время Революции Достоинства (с 21.11.2013 до 21.02.2014), которые обратились за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.

Обратите внимание! Если стажа для пенсии по инвалидности нет, человек может оформить социальную пенсию через органы соцзащиты.