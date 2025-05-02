Як призначається пенсія по інвалідності

Якщо у людини є група інвалідності, але вона не встигла напрацювати необхідний стаж, Пенсійний фонд може призначити соціальні виплати, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Такі виплати визначаються як частка від звичайної пенсії за віком:

I група – 100% пенсії за віком;

II група – 90%;

III група – 50%.

Тобто навіть без стажу люди з інвалідністю не залишаються без підтримки й можуть отримувати державну допомогу.

Який стаж потрібен для пенсії за інвалідністю в Україні

Щоб отримати пенсію за інвалідністю, потрібно не лише мати встановлену групу, а й відповідний страховий стаж, тривалість якого залежить від віку людини на момент настання інвалідності.

I група — від 1 до 10 років стажу;

II та III групи — від 1 до 14 років стажу;

Якщо інвалідність встановили після пенсійного віку, необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Зауважте! Детальні вимоги до стажу визначені у ст. 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Хто може отримати пенсію за інвалідністю без стажу

Навіть без трудового стажу деякі категорії громадян мають право на пенсію за інвалідністю. Зокрема, це:

Особи, які стали інвалідами під час строкової військової служби.

Постраждалі під час Революції Гідності (з 21.11.2013 до 21.02.2014), які звернулися по медичну допомогу до 30 квітня 2014 року.

Зауважте! Якщо стажу для пенсії за інвалідністю немає, людина може оформити соціальну пенсію через органи соцзахисту.