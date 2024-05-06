Пенсии по инвалидности в мае: каких изменений стоит ожидать военным
6 мая 2024, 17:10Читати новину українською
Источник:ПФУ
Выплаты по инвалидности зависят от многих факторов, в частности от обстоятельств приобретения увечья. Также на сумму этой пенсии влияет возраст лица и количество приобретенного стажа.
Увеличится ли пенсии по инвалидности
В мае изменения для пенсий не предвидятся. Не произойдет и увеличение выплат по инвалидности.
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На пенсию по инвалидности влияет возрастная. Сейчас соотношение этих выплат такое:
- для лиц с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;
- II группы – 90% пенсии по возрасту;
- III группы – 50% пенсии по возрасту.
Правительством также установлены минимумы, ниже которых выплаты быть не могут:
- лица с инвалидностью І группы получают не менее 2 760 гривен;
- лица с инвалидностью II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;
- лица с инвалидностью II и III групп, которые работают – 2 093 гривен.
Какие пенсии имеют военные
Вследствие мартовской индексации, минимальные выплаты для военных выросли. Теперь они следующие:
- у лиц с инвалидностью I группы вследствие войны – 15 347 гривен;
- у лиц с инвалидностью ІІ группы вследствие войны – 12 396 гривен;
- у лиц с инвалидностью III группы вследствие войны – 8 500 гривен;
- у участников боевых действий – 4 958 гривен.