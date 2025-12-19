Обычно для начисления пенсии по потере кормильца нужен минимум год стажа, однако есть до 5 случаев исключения из правил. Размер выплаты зависит от того, сколько членов семьи будет делить пенсию.

Можно ли получить пенсию по потере кормильца, если нет стажа?

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Не работал, однако пенсия будет: сколько можно получать без стажа

Для оформления выплаты на общих условиях умерший должен был иметь достаточно страхового стажа. Он должен равняться страховому стажу, который был бы необходим умершему для назначения пенсии по II – III группе инвалидности.





Стаж для назначения пенсии по инвалидности / ПФУ

К примеру, если кормилец умер в возрасте 55 лет и накопил не менее 13 лет стажа, то его семья имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца. Если же стажа не хватает, то выплату не предоставляют.

Однако для отдельных категорий населения есть исключение, тогда пенсию можно получить, независимо от стажа умершего. Это возможно, если он:

стал донором органов;

погиб во время участия в Революции Достоинства;

погиб во время участия в боевых действиях;

пропал без вести при особых обстоятельствах;

является военнопленным.

Какой размер пенсии по потере кормильца?

Размер выплат должен составлять:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемой между ними равными частями.