Какие еще виды пенсий есть в Украине?

  • Основной вид пенсионных выплат в Украине – пенсия по возрасту. В 2026 году для выхода на пенсию в Украине нужна минимальная продолжительность страхового стажа: 33 года для 60-летних, 23 года для 63-летних, и 15 лет для 65-летних.

  • Отдельные категории украинцев могут получать пенсию за выслугу лет. Она доступна для определенных профессий, таких как артисты, работники авиации, образования, здравоохранения.

  • Третий вид выплат – пенсия по инвалидности. Она назначается в соответствии с группой инвалидности (I, II или III) и процента от пенсии по возрасту, с учетом страхового стажа. То есть получать пенсию по возрасту выгоднее, чем пенсию по инвалидности для III группы. Однако для I группы выплата будет такой же, как и пенсия по возрасту.