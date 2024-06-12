Должны ли студенты подавать справку из университета для выплат пенсии по потере кормильца

Дети, которые учатся на дневной форме обучения в высших учебных заведениях, имеют право получать пенсию по потере кормильца до окончания обучения. Для автоматического продления выплат дополнительные документы подавать не нужно.

Надо ли подавать дополнительные документы

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для продолжения выплат дети не должны подавать документы из университета.

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Выплаты на следующий учебный год продолжаются автоматически на основе данных об обучении на дневной форме, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Что нужно для получения пенсии по потере кормильца

Это означает, что справку из университета предоставлять не нужно.

Прежде всего нужно подать заявку на пенсию по потере кормильца может подать любое лицо, для которого умерший кормилец был единственным источником средств к существованию. Заявка подается в территориальных органах Пенсионного фонда Украины.

Необходимые документы: