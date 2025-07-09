Пенсия по потере кормильца для детей: кто имеет право и как получить

Одна из разновидностей выплат в Украине - пенсия по потере кормильца. На нее могут рассчитывать нетрудоспособные члены семьи умершего, среди которых –дети.

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца доступна его родственникам, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал бесплатной юридической помощи.

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Это могут быть:

Муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

Дети (в том числе дети, которые родились в течение 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца , не достигшие 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;

, не достигшие 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет; Дети, которые учатся на дневной форме обучения в школах, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Право на выплаты имеют родные дети умершего, усыновленные, а также пасынок или падчерица, если они не получали алиментов от родителей.

Какой размер пенсии

Пенсию по случаю потери кормильца назначают в размере:

На одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

На двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, что распределяется между ними равными частями.

Однако дети, которые не имеют права на пенсию в связи с потерей кормильца, могут получать государственную социальную помощь.

Социальная помощь для детей

Право на государственную социальную помощь в случае смерти кормильца имеют дети умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Ее размер устанавливается исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

150 % – на трех и более детей умершего кормильца;

120 % – на двух детей умершего кормильца;

100 % – на одного ребенка умершего кормильца.

Помощь ребенку умершего кормильца назначается со дня, следующего за днем смерти кормильца, если обращение о назначении такого вида помощи поступило не позднее 12 месяцев со дня смерти кормильца и выплачивается до достижения им 18-летнего возраста.