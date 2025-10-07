Пенсию по потере кормильца назначают ближайшим нетрудоспособным родственникам умершего. Для получения такой выплаты нужно, чтобы умерший имел стаж, однако для некоторых украинцев есть исключения.

Можно ли получать пенсию по потере кормильца без стажа?

Стаж умершего – одно из условий получения пенсии по потере кормильца, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Если семья хочет получать выплаты на общих правилах, то кормилец должен иметь достаточно страхового стажа. Он должен равняться страховому стажу, который был бы необходим умершему для назначения пенсии по II-III группе инвалидности.





Стаж для назначения пенсии по инвалидности / ПФУ

К примеру, если кормилец умер в возрасте 50 лет, то его семья имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, если он накопил не менее 12 лет страхового стажа.

Однако есть исключения, когда выплату можно получать, независимо от стажа. Это возможно, если умерший:

стал донором органов;

погиб во время участия в Революции Достоинства;

погиб во время участия в боевых действиях;

пропал без вести при особых обстоятельствах;

является военнопленным.

Какие условия для получения выплат и сумма?

Пенсию по случаю потери кормильца назначают в соответствующем размере, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Размер выплат должен составлять:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемой между ними равными частями.

Минимальный размер выплаты с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на двух нетрудоспособных членов семьи – 120% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на трех и более нетрудоспособных членов семьи – 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Для оформления пенсии понадобятся следующие документы:

заявление на назначение пенсии;

документ о месте проживания или регистрации;

справка ОК-5;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца;

свидетельство о рождении или паспорт человека, которому назначается пенсия;

справка о составе семьи умершего кормильца;

копии документов, удостоверяющих родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем;

свидетельство о смерти кормильца, или решение суда о признании его без вести пропавшим или объявления его умершим;

справки из учебных заведений об обучении на дневной форме;

справка о том, что муж (жена) или один из ближайших родственников умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком умершего до достижения им 8 лет;

документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца;

документ о стаже.

Заявление с пакетом документов можно подать:

в ближайшее управление Пенсионного фонда;

через портал электронных услуг ПФУ;

через портал Дія.

Какие еще виды пенсий есть в Украине?