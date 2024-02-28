Пенсия по потере кормильца: кто имеет право на нее и как оформить

В Украине существуют три вида пенсий, которые могут получать граждане: пенсия по возрасту, пенсия в связи с инвалидностью и пенсия по потере кормильца. Последний вид выплат могут получать как дети, которые находились на содержании кормильца, так и другие взрослые члены семьи.

Кто может иметь такую пенсию

Пенсионные выплаты по потере кормильца могут получать члены семьи, которые потеряли лицо, которое их обеспечивало. При этом получатели таких выплат не имеют возможности самостоятельно себя обеспечивать, то есть, они являются нетрудоспособными.

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Нетрудоспособными членами семьи считаются:

другой супруг, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если им установлена инвалидность до достижения 18 лет;

дети, которые учатся - до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты - до 23 лет;

другой супруг, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Итак, пенсию в связи с потерей кормильца могут назначить, если члены семьи умершего находились на полном содержании кормильца или получали от него помощь, которая является для них основным источником средств к существованию.

Как назначают пенсию по потере кормильца

Усыновленные дети, а также пасынки и падчерицы (если они не получали алиментов от родителей), также имеют право на пенсии по потере кормильца. Кроме того, дети сохраняют право на получение пенсии в случае их усыновления.

У кормильца на момент смерти должен быть соответствующий стаж. Этот стаж должен равняться страховому стажу, который был бы необходим погибшему для назначения пенсии по III группе инвалидности.

К примеру, если кормилец умер в возрасте 40 лет, то его семья имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, если он накопил не менее 9 лет страхового стажа.

! Есть исключение, когда пенсию можно получать несмотря на трудовой стаж кормильца. Так, родственники получают право на выплаты, если умерший стал донором органов, погиб во время участия в Революции Достоинства, пропал без вести при особых обстоятельствах.

Пенсию начисляют на весь период, в течение которого член семьи кормильца считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигших пенсионного возраста такая выплата дается бессрочно.

Какой размер пенсии в связи с потерей кормильца

Размер пенсии в связи с потерей кормильца зависит от размера пенсии по возрасту, которую бы получал умерший.

Размер такой пенсии составляет:

на одного нетрудоспособного члена семьи - 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределяется между ними равными долями.

Так, оправданной будет расчетная формула, которая использует минимальную пенсию по возрасту как базовый уровень для определения минимального размера пенсии по потере кормильца.

Итак, если минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривну, то размер пенсии по потере кормильца должен составлять не менее половины этого уровня, то есть 1 180.5 гривны.

Какие документы нужны для оформления пенсии

! Детям-сиротам пенсию в связи с потерей кормильца назначают исходя из размера пенсии по возрасту каждого из родителей, что является логичным подходом к определению размера пенсионных выплат для этой категории граждан.

Вот перечень документов, которые нужны для оформления пенсии в связи с потерей кормильца в Украине: