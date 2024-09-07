Кто может получить такую пенсию

На такую пенсию могут рассчитывать все члены семьи погибшего, которые были на его иждивении. Однако пожизненно такие выплаты получают только пенсионеры.

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Обратите внимание! Размер на одно нетрудоспособное лицо составляет 50% от пенсии умершего. Если таких лиц больше, между ними распределяют 100% его выплат.

В случае с погибшими военными их родственники получают от 30 до 70% его денежного обеспечения. Размер выплат не может быть меньше 2 прожиточных минимумов.

Кто может быть на содержании погибшего: