Хто може отримати таку пенсію

На таку пенсію можуть розраховувати усі члени родини загиблого, які були на його утриманні. Проте довічно такі виплати отримують лише пенсіонери.

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Зверніть увагу! Розмір на одну непрацездатну особу становить 50% від пенсії померлого. Якщо таких осіб більше, між ними розподіляють 100% його виплат.

У випадку із загиблими військовими їхні родичі отримують від 30 до 70% його грошового забезпечення. Розмір виплат не може бути менший за 2 прожиткові мінімуми.

Хто може бути на утримуванні загиблого: