Можно ли получить пенсию по потере кормильца, если умерший не имел стажа

Одна из разновидностей выплат в Украине – пенсия по потере кормильца. Ее назначают в случае смерти родственника, однако есть отдельные условия.

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца доступна его родственникам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Как вырастет минимальная пенсия в Украине

Это могут быть:

Муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

Дети (в том числе дети, которые родились в течение 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;

Дети, которые учатся на дневной форме обучения в школах, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но и которые сами получали пенсию, имеют право, по желанию, перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Случай, когда умерший не имел стажа

Пенсию по потере кормильца по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" не назначат, если у кормильца нет необходимого стажа. Этот стаж должен равняться страховому стажу, который был бы необходим погибшему для назначения пенсии по III группе инвалидности.

Стаж для назначения пенсии по инвалидности / ПФУ

К примеру, если кормилец умер в возрасте 40 лет, то его семья имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, если он накопил не менее 9 лет страхового стажа.

Если стажа нет, то Пенсионный фонд в назначении пенсии откажет. Тогда может быть рассмотрен вопрос о назначении государственной социальной помощи в органах социальной защиты.