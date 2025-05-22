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Экономика Соцвыплаты Єдина формула: як розрахувати свою пенсію за віком
22 мая, 18:30
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Единая формула: как рассчитать свою пенсию по возрасту

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Пенсионный возраст в 2025 году зависит от страхового стажа: с 60 лет (стаж не менее 32 лет), с 63 лет (стаж 22-32 лет), с 65 лет (стаж 15-22 лет).
  • Пенсия рассчитывается индивидуально по формуле П = Зп х Кс, где Зп - заработная плата, а Кс - коэффициент страхового стажа.

Размер пенсионной выплаты по возрасту зависит от ряда факторов. В частности, от заработной платы и страхового стажа.

Какие условия выхода на пенсию по возрасту в 2025 году

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно с 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это смогут сделать люди, которые достигли:

  • 60 лет – стаж не менее 32 лет;
  • 63 лет – стаж 22-32 лет;
  • 65 лет – стаж 15-22 лет.

Как рассчитывается пенсия по возрасту

Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Сейчас посчитать пенсию можно по единой формуле ПФУ: П = Зп х Кс, где:

  • П – размер пенсии, в гривнах;
  • Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, из которой исчисляется пенсия, в гривнах;
  • Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица. Это количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Посчитать пенсию можно также с помощью Пенсионного калькулятора.