Пенсия при рекордных 40 годах стажа: сколько получат украинцы в 2026 году
- В 2026 году пенсия при минимальной зарплате 8 647 гривен и 40 годах стажа будет составлять около 3 900 гривен, а при средней зарплате 27 000 гривен - 12 000 гривен.
- Пенсионеры, которые оформили пенсию после октября 2011 года, получают доплату за сверхурочный стаж, что составляет 1% от пенсии за каждый полный год сверхурочного стажа.
Украинцы, которые имеют 40 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию в 60 лет. Но реальный размер выплат зависит не только от количества лет, но и от уровня заработка и надбавок за сверхнормативный стаж.
Сколько будет пенсия при минималке и 40 годах стажа?
При минимальной зарплате в 8 647 гривен и при наличии стажа в 60 лет, в 2026 году пенсия составит около 3 900 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный калькулятор.
В то же время при средней зарплате по стране (27 000 гривен в 2025 году) выплаты возрастают до 12 000 гривен. Как мы видим, разница более чем в три раза, даже при одинаковом стаже.
Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.
Справочно: Коэффициент страхового стажа рассчитывается как количество отработанных лет, умноженное на оценку одного года стажа и разделенное на 12 месяцев. Для пенсионера с 40 годами стажа этот показатель будет составлять 0,4.
Есть ли для таких лиц доплата за сверхнормативный стаж?
К тому же пенсионеры, которые оформляют пенсию после октября 2011 года, получают доплату за сверхнормативный стаж, напоминает Пенсионный фонд. Соответственно, ним считается стаж более 35 лет для мужчин, и более 30 лет для женщин.
Размер надбавки составит 1% от пенсии за каждый полный год сверхурочного стажа, но не более 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Интересно! Пенсионеры в Украине от 70 лет ежемесячно получают возрастную надбавку до 300 гривен, которая растет с достижением 75 и 80 лет.
Какие еще есть надбавки для пенсионеров в 2026 году?
Дополнительные выплаты предоставляются пенсионерам с инвалидностью, участникам боевых действий, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим льготным категориям.
Размер таких надбавок зависит от статуса и группы инвалидности, а также от других индивидуальных условий, и может составлять от нескольких сотен до тысяч гривен ежемесячно.
Отдельно выделяются почетные доноры: они имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии.