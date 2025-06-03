Какую пенсию будут платить при зарплате 22 000 гривен

В Украине размер пенсии зависит от заработной платы, которую человек получал до выхода на заслуженный отдых. Однако важное значение имеет также приобретенный стаж и возраст, в котором человек выходит на пенсию.

Как рассчитать пенсию при зарплате 22 000 гривен

Для того, чтобы рассчитать будущую пенсию при заработной плате 22 000 гривен, необходимо учесть страховой стаж, приобретенный человеком. В частности, можно посчитать выплаты при наличии у лица 30 лет стажа, рассказывает 24 Канал.

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В 2025 году в Украине повысили требования к страховому стажу, от которых зависит возраст, когда человек имеет право выйти на пенсию:

Для выхода на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа и для мужчин, и для женщин.

Выйти на пенсию в 63 года можно со стажем от 22 до 31 года.

Для пенсии в 65 лет достаточно иметь от 15 до 21 года стажа.

Таким образом, человек который имеет 30 лет стажа, в 2025 году может выйти на пенсию только в 63 или 65 лет. Заслуженный отдых в 60 лет пока для него невозможен.

Какая будет пенсия при зарплате 22 000 гривен

Если человек получал заработную плату в размере 22 000 гривен, имеет 30 лет стажа и выходит на заслуженный отдых в 63 года, его пенсия составит примерно 8 532 гривны.

Какая будет пенсия с зарплатой 22 000 гривен и стажем 30 лет в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора

Со стажем 30 лет можно выйти на пенсию и в 65 лет, чтобы получить большую пенсию. Тогда при зарплате 22 000 гривен пенсионные выплаты составят примерно 9 400 гривен.

Какая будет пенсия с зарплатой 22 000 гривен и стажем 30 лет в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Соответственно, чем больше у человека страховой стаж при той же заработной плате, тем на большую пенсию он сможет рассчитывать.

Важно! Все расчеты пенсионных выплат проводились через пенсионный калькулятор.