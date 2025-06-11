Какую пенсию можно получать при зарплате 28 000 гривен

Украинец с зарплатой 28 000 гривен сможет получать до 14 000 гривен пенсии при условии наличия стажа. Посчитать размер выплат можно по формуле ПФУ.

Какая пенсия при зарплате 28 000 гривен

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно с 60 лет в зависимости от приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 10 736 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 12 669 гривны;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 13 957 гривен.

Размер пенсии для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 9 202 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 10 859 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 11 963 гривны.

Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Где в Украине самые высокие средняя пенсия

Средняя пенсия в Украине за год выросла, а вот минимальная осталась на том же уровне. Однако выплаты пенсионерам существенно отличаются в зависимости от региона.

За прошлый год количество украинцев, которые получали пенсионные выплаты, уменьшилось на 172 907 человек. На учете Пенсионного фонда по состоянию на 1 января этого года находились 10 343 600 граждан, из них:

мужчины – 60,5%;

женщины – 39,5%.

Минимальная пенсия по возрасту в Украине в 2025 году не изменилась по сравнению с 2024-м и составляет 2 361 гривну.

Наибольшую среднюю пенсию по состоянию на 1 января получали жители Киева – 8 017,65 гривны. Наименьшие выплаты были назначены пенсионерам Тернопольской области – 4 484,69 гривны.