Почти две "минималки": какую пенсию будет получать человек с зарплатой 40 000 гривен

Украинцы с зарплатой 40 000 гривен смогут получать пенсию от 13 000 гривен. Рассчитать размер выплаты поможет Пенсионный калькулятор или формула ПФУ.

Какую пенсию будет получать украинец с зарплатой 40 000 гривен

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет в зависимости от приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 15 337 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 17 690 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 17 690 гривен.

Размер пенсии для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 13 146 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 15 513 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 17 090 гривен.

Другой размер пенсии будут иметь судья, предприниматель, военный, госслужащий или шахтер.

Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Средняя пенсия в Украине

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрированы 10,3 миллиона пенсионеров, из которых 2,9 миллиона – работающие лица. Средний размер пенсий в Украине составляет 6 341 гривна, у работающих пенсионеров – 6 862 гривны. Статистика пенсий:

до 3 000 гривен получают 3,8% пенсионеров;

от 3 001 до 4 000 гривен получают 32,3% пенсионеров;

от 4 001 до 5 000 гривен получают 20,3% пенсионеров;

от 5 001 до 10 000 гривен получают 28,9% пенсионеров;

более 10 000 гривен получают 14,5% пенсионеров.

Важно! Расчет размера пенсий осуществляли с помощью Пенсионного калькулятора.