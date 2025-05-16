Какую пенсию будет получать человек с 45 годами стажа

Размер пенсии в Украине зависит от страхового стажа, в течение которого человек платил страховые взносы. 45 лет стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, однако размер пенсии зависит еще от нескольких факторов.

Какая будет пенсия при 45 годах стажа

Украинцы с 45 годами страхового стажа могут выйти на пенсию в 60 лет, поскольку минимальное требование для этого возраста составляет 32 года стажа, сообщает 24 Канал.

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Пенсия определяется по формуле:

П = Зс × Ик × Кс, где:

Зс – средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию (в 2025 году – 15 057,09 гривен);

Ік – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей средней зарплаты к средней по стране),

Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

При 45 годах стажа коэффициент страхового стажа составляет 0,45. Если заработная плата равна средней по стране – 15 057,09 гривны, то пенсия будет составлять:

П = 15 057,09 × 1 × 0,45 = 6 775,69 гривны.

Если ваша зарплата была вдвое выше средней, тогда расчет будет:

П = 15 057,09 × 2 × 0,45 = 13 551,38 гривны.

Надбавка за сверхнормативный стаж

За каждый год стажа свыше 35 лет для мужчин (и более 30 лет для женщин) предусмотрена доплата в размере 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну, поэтому за 10 лет сверхурочного стажа доплата составит:

10 × 1% × 2 361 гривну = 236,1 гривны

В 2025 году установлены такие минимальные пенсионные выплаты: