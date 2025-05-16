Какую пенсию будет получать человек с 45 годами стажа
- Лица с 45 годами страхового стажа могут выходить на пенсию в 60 лет, а размер пенсии определяется по формуле, что зависит от средней зарплаты, индивидуального коэффициента заработной платы, и коэффициента страхового стажа.
- Надбавка за сверхнормативный стаж предоставляется за каждый год стажа более 35 лет для мужчин (и более 30 лет для женщин) и составляет 1% от прожиточного минимума.
Размер пенсии в Украине зависит от страхового стажа, в течение которого человек платил страховые взносы. 45 лет стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, однако размер пенсии зависит еще от нескольких факторов.
Какая будет пенсия при 45 годах стажа
Украинцы с 45 годами страхового стажа могут выйти на пенсию в 60 лет, поскольку минимальное требование для этого возраста составляет 32 года стажа, сообщает 24 Канал.
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Пенсия определяется по формуле:
П = Зс × Ик × Кс, где:
Зс – средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию (в 2025 году – 15 057,09 гривен);
Ік – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей средней зарплаты к средней по стране),
Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).
При 45 годах стажа коэффициент страхового стажа составляет 0,45. Если заработная плата равна средней по стране – 15 057,09 гривны, то пенсия будет составлять:
П = 15 057,09 × 1 × 0,45 = 6 775,69 гривны.
Если ваша зарплата была вдвое выше средней, тогда расчет будет:
П = 15 057,09 × 2 × 0,45 = 13 551,38 гривны.
Надбавка за сверхнормативный стаж
За каждый год стажа свыше 35 лет для мужчин (и более 30 лет для женщин) предусмотрена доплата в размере 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну, поэтому за 10 лет сверхурочного стажа доплата составит:
- 10 × 1% × 2 361 гривну = 236,1 гривны
В 2025 году установлены такие минимальные пенсионные выплаты:
3 758 гривен – для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным стажем (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин);
2 361 гривну – общий минимум для пенсии по возрасту.