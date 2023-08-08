Чтобы пенсия была более 10 тысяч гривен: какая должна быть зарплата украинца

8 августа 2023, 15:57
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Чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен, украинцам нужно иметь очень хорошую заработную плату. Однако есть и другой способ обеспечить себе солидные выплаты.

Какая зарплата нужна для большой пенсии

Чтобы получать пенсию свыше 10 тысяч гривен, нужно на протяжении всего трудового стажа иметь зарплату в 2,2 раза выше средней по стране. В ПФУ объяснили, что это примерно 40 тысяч гривен в месяц.

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Однако есть люди, которые получают спецпенсии, то есть 80% от своего прежнего заработка, что в 3 раза больше обычного. Их получают лица, работавшие:

  • народными депутатами;
  • госслужащими;
  • силовиками высокого ранга;
  • ученым.
Обратите внимание! Такие пенсии больше не назначаются с мая 2016 года.

Кто в августе получит увеличенные выплаты

Еще в июле произошла индексация пенсий для людей, вышедших на отдых по специальным законам. Их выплаты выросли на сумму от 100 до 1500 гривен.

Ориентировочно сумма доплат такова:

  • ученые – 422 гривны;
  • государственные служащие – 1 046 гривен;
  • работники местного самоуправления – 634 гривны;
  • народные депутаты – 1 450 гривен.

Однако увеличенные выплаты за июль они получат только в августе, как всегда.

 

Автор: Тетяна Стельмах