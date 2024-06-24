Как оформить пенсию УБД и какими будут выплаты

Участники боевых действий могут получать досрочную пенсию по возрасту по достижении определенного возраста. Сумма пенсии определяется в зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа и заработка.

Какие условия досрочного выхода на пенсию УБД

Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту: мужчины по достижении 55 лет с не менее 25 годами страхового стажа. Женщины – по достижении 50 лет с минимум 20 годами страхового стажа.

Читайте также Новая процедура получения пенсии: выплата денег станет проще

Размер пенсии для участников боевых действий определяется в зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются следующие доплаты:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь на жизнь в размере 40 гривен;

ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии, если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4958 гривен.

Как участнику боевых действий оформить пенсию

Для оформления пенсии участникам боевых действий необходимо предоставить оригиналы таких документов:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка или документы о стаже (включая документы о прохождении военной службы);

справка о заработной плате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение участника боевых действий;

справка о непосредственном участии в мероприятиях, связанных с обороной Украины, защитой безопасности населения и интересов государства вследствие военной агрессии российской федерации;

фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

Заявление о назначении или перерасчете пенсии участнику боевых действий подается через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.