Які умови дострокового виходу на пенсію УБД

Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком: чоловіки після досягнення 55 років із щонайменше 25 роками страхового стажу. Жінки – після досягнення 50 років із мінімум 20 роками страхового стажу.

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Розмір пенсії для учасників бойових дій визначається залежно від тривалості набутого страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються такі доплати:

підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4958 гривень.

Як учаснику бойових дій оформити пенсію

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій необхідно надати оригінали таких документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або документи про стаж (включаючи документи про проходження військової служби);

довідка про заробітну плату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення учасника бойових дій;

довідка про безпосередню участь у заходах, пов'язаних з обороною України, захистом безпеки населення та інтересів держави внаслідок військової агресії російської федерації;

фото (для видачі пенсійного посвідчення).

Важливо! Заява про призначення або перерахунок пенсії учаснику бойових дій подається через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.