Пенсия для украинцев выросла: для кого и на сколько

Пенсия вырастет сразу для трех категорий граждан. Речь пойдет и о денежных надбавках пожилым людям, получающим минимальные пенсии, и в целом возрастные надбавки.

С 1 октября на Украине вырастет пенсия. Произойдет это в связи с изменением размера минимальной заработной платы с 6 500 гривен до 6 700 гривен.

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

Кто получит надбавки

Все надбавки по возрасту предусмотрены постановлением Кабмина от 15 сентября:

от 70 до 74 лет – прибавят по 300 гривен. Лицам от 70 лет со стажем 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин общий размер пенсии составит не менее 3 000 гривен;

от 80 лет и более (мужчины – не менее 25 лет стажа, женщины – не менее 20 лет стажа) – пенсия будет составлять 2 600 гривен. У лиц в возрасте 70 – 80 лет с таким же количеством стажа выплата не может быть менее 2 500 гривен;

Минимальная пенсия по законам "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" составит:

на 80 гривен больше в возрасте от 65 лет, если стаж от 35 лет у мужчин и женщин;

Минимальная пенсия по возрасту составляет 40% официально установленной в стране минимальной зарплаты, то есть 2 680 гривен. У младших пенсионеров минимальная пенсия по возрасту будет равна прожиточному минимуму, что с 1 июля составляет 2 027 гривен.

Минимальная пенсия по инвалидности с 1 октября в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" также увеличивается:

она будет колебаться от 4 186 до 5 025 гривен для солдат;

на 10 – 30% больше для лиц старшего состава в зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причины.

Интересно Тарифы на газ в октябре 2022 года: какая цена у разных поставщиков

Минимальная зарплата вырастет

С 1 октября она выросла на 200 гривен, до 6 700 гривен. В почасовом выражении этот показатель составит 40,46 гривны.

Также изменятся и привязанные к этому показателю налоги и штрафы. Речь идет о штрафах за нарушение трудового законодательства и ЕСВ.

Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржапредоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.