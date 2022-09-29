Военный учет для женщин

С 1 октября в Украине женщины должны вставать на военный учет, однако это касается не всех, а лишь некоторых категорий. Также следует отметить, что это будет происходить на добровольных началах, за исключением женщин, имеющих специальность или профессию, родственную медицинской деятельности.

Стоит внимания С 1 октября идти не нужно, – Маляр ответила на часто задаваемые вопросы о военном учете женщин

Список специальностей и/или профессий подпадающих под военный учет:

химия, химические технологии и инженерия; биология;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, географии, физике и астрономии;

пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Важно! Что касается ограничений, связанных с выездом за границу, никаких не предусмотрено. Ипотека под 3% В октябре в Украине заработает ипотека под 3%. На нее могут рассчитывать украинские военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики и ученые. Начальный взнос составит 20% сроком до 20 лет.

Подать на ипотеку можно будет через приложение Дия. С 1 октября в Украине заработает ипотека под 3% / Фото – коллаж 24 канала Начальник управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерина Лычана, ранее в комментарии 24 канала, положительно оценила значение и перспективы программы льготной ипотеки в нынешних условиях. На реализацию программы и программы финансового лизинга от "Укрфинжилища" из государственного бюджета выделено 20 миллиардов гривен. Это позволит профинансировать около 20 тысяч семей на приобретение жилья. То есть, это шанс для 20 тысяч украинских семей купить себе новые дома и стать счастливыми обладателями желанного жилья,

– отмечает Екатерина Лычана. Больше об этом Ипотека под 3% стартует с октября: как будет работать программа в условиях войны Автоправила С 1 октября в Украине вне населенных пунктов даже днем водители будут обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар во время движения. Правила будут действовать до 1 мая 2023 года и будут распространяться на все механические транспортные средства вне населенных пунктов. Обратите внимание! Штрафа за не включение фар за городом в дневное время суток не существует, только предупреждение.

Минимальная зарплата вырастет

Минимальная зарплата с 1 октября вырастет на 200 гривен, до 6 700 гривен .

. В почасовом выражении этот показатель составит 40,46 грн.

Также изменятся и привязанные к этому показателю налоги и штрафы. Речь идет о штрафах за нарушение трудового законодательства и ЕСВ.

Налоги для ФЛП

Напомним, что с 1 марта самозанятые лица имеют право не исчислять и не платить ЕСВ за себя. Это будет продолжаться до прекращения военного положения и в течение года. Также не заполняется за этот период ЕСВ в налоговой декларации. Это же касается фермеров. Но заметьте, если предприниматель решает не платить ЕСВ, страховой стаж для назначения пенсии ему не будет начисляться.



Размер налогов для ФЛП в октябре / Инфографика – Государственная налоговая служба

ЕСВ станет выше

Единый социальный вклад в октябре для ФЛП вырастет до 1 474 гривен (6700*22%), было 1 430 гривен. Соответственно, при плате ЕСВ за IV квартал он будет составлять 4 422 гривен. Что касается максимальной ставки ЕСВ в месяц, она составит 22 110 гривен в квартал (6700*15*22%), то есть 7 370 гривен в месяц.

Может заинтересовать Как работникам подать отчет о ЕСВ, если их мобилизовали

Обратите внимание! С 1 октября изменений не претерпевает прожиточный минимум, а также такие налоги как: размер налоговой социальной льготы; предельный размер дохода, дающий право на получение налоговой социальной льготы; предельный размер суточных; необлагаемого налогом дохода в виде подарков; сумма необлагаемой налогом на погребение от работодателя; сумма нецелевой благотворительной помощи; ставка налога на недвижимое имущество.

Изменятся пенсии

В октябре будет произведен плановый перерасчет пенсий. Вырастет не только минимальная, но и для пенсионеров, которым исполнилось более 65, 70 и 80 лет, но все будет зависеть от приобретенного размера страхового стажа. Также изменится с "военная" пенсия по инвалидности.

Минимальная пенсия вырастет на 200 гривен до 2 680 гривен для пенсионеров, которым исполнилось 65 лет, не работающих и имеющих страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 – для женщин.

Для тех, кто не работает и имеет страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 – для женщин

Пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет , прибавят по 300 гривен к их пенсии, в виде ежемесячной компенсации.

, прибавят по 300 гривен к их пенсии, в виде ежемесячной компенсации. Тем кому более 80 лет ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 500 гривен была установлена с 1 апреля 2020 года. После индексации с 1 марта 2022 г. эта доплата выросла до 579 гривен.

ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 500 гривен была установлена с 1 апреля 2020 года. После индексации с 1 марта 2022 г. эта доплата выросла до 579 гривен. С 75 лет до 80 лет и старше компенсационную доплату в размере 400 гривен начали выплачивать с 1 октября 2021 года. После индексации она выросла до 456 гривен.

Для тех, кто имеет недостаточный страховой стаж, менее 35 и 30 лет стажа (для мужчин и женщин соответственно)

Для тех кому от 75 лет – минимальный размер их пенсионной выплаты не должен быть менее 3 000 гривен.

– минимальный размер их пенсионной выплаты не должен быть менее 3 000 гривен. Для пенсионеров, которым более 80 лет выплаты не могут быть менее 2 600 гривен, а у лиц в возрасте от 70 до 80 лет – менее 2 500 гривен.

Справка:

Страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

"Военная" пенсия по инвалидности

Минимальные пенсии для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы инвалидности и воинского звания составят от 4396 гривен до 6532,50 гривен. Для других – в зависимости от группы инвалидности и звания – от 4186 гривен до 5986,50 гривен.

Детальнее Пенсии с 1 октября вырастут: на сколько и для кого

Пенсии с 1 октября этого года возрастут для ряда категорий / Коллаж 24 канала

Помощь для ВПО

С 1 октября ВПЛ (внутренне перемещенные лица) смогут получать услуги по месту фактического пребывания, а не регистрации. Они могут обращаться в любой орган соцзащиты. Поскольку больше не имеет значения адрес, который является местом регистрации человека, вынужденного спасаться от боевых действий.

Например, когда человек переехал из города Харьков, получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, то все вопросы он сможет решить в фактическом месте пребывания,

– подчеркнула Верещук.

В региональном управлении соцзащиты ВПЛ с октября смогут:

актуализировать в справке ВПЛ место жительства;

исправить ошибки или некорректные данные в заявлении, которое подавалось для получения справки ВПЛ;

узнать, а также устранить причину, по которой задерживается помощь на жительство.

Размер денежной помощи

На помощь по-прежнему могут рассчитывать переселенцы (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий. Им ежемесячно государство выплачивает 2 – 3 тысяч гривен, в зависимости от возраста человека.

2 тысячи гривен на каждое другое лицо старше 18 лет,

3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью

Также ВПЛ могут претендовать и на международную помощь от различных международных организаций, как ЮНИСЕФ, ООН, Красный Крест и т.д. Больше об этом раньше рассказывали здесь.

Напомним! ВПЛ также имеют право подать на субсидию.

Субсидии по-новому

В Украине с 1 октября Минсоцполитики изменяет механизм выплат субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение бытового топлива и сжиженного газа. Теперь об этом будет заботиться Пенсионный фонд и именно через него будут осуществляться выплаты. Также постановление Кабмина №1041 предусматривает внесение ряда изменений в нормативные акты правительства, регулирующие вопросы назначения и выплаты субсидий и льгот.

Такое решение принимается с целью обеспечения права на надлежащие льготы лицам, вынужденным покинуть свои дома из-за полномасштабной российской агрессии. Таким образом, все, кто имеет такое право, будут продолжать получать льготы на местах временного проживания,

– разъяснила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Что касается способа поступления выплат, то он останется неизменным: на карточные счета или через "Укрпочту".

С 5 октября будет произведен массовый расчет жилищной субсидии / Коллаж 24 канала

Также до 1 декабря 2022 г. будет действовать переходный период. В настоящее время начисление субсидий и льгот будут осуществлять органы социальной защиты населения. После этого такие функции также перейдут в органы ПФУ.

Что нужно знать о начислении субсидий

Для того чтобы претендовать на субсидию, плата за жилищно-коммунальные услуги должна быть больше, чем определенный для семьи обязательный платеж. Субсидия рассчитывается как плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов минус обязательный платеж. Больше информации здесь. Субсидию могут получить те, кто зарегистрирован (прописан) в доме, или кто не зарегистрирован, но фактически проживают в доме (арендаторы, переселенцы). Заявление для получения субсидии можно подать онлайн с помощью Дии или физически.

Следует ознакомиться Субсидии этой зимой: на какую компенсацию могут рассчитывать украинцы

Что с тарифами с 1 октября

В Украине до конца военного положения будет действовать мораторий на повышение тарифов. Тарифы на распределение (доставку) газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку), а также поставки горячей воды не будут повышаться в течение этого срока.

Тариф на электроэнергию по-прежнему будет зависеть от количества потребленных киловатт семьей (домохозяйством) за месяц: до 250 киловатт – 1,44 гривны за киловатт-часов, более 250 киловатт – 1,68 гривны (с учетом налога на добавленную стоимость) ).

Тариф на газ

Тариф на газ с 1 октября изменится только для потребителей, отказавшихся от годового фиксированного тарифа в пользу переменного месячного. Также в связи с войной, в Украине сейчас работает гораздо меньше поставщиков, чем до войны.

Следовательно, все оставшиеся без газопоставщика попадают к поставщику последней надежды (ПОН). Роль ПОН в Украине исполняет "Нафтогаз". С 1 мая в него попало более 8,8 миллионов украинцев.

Отопительный сезон

Украинцы все активнее готовятся к одному из самых сложных отопительных сезонов в Украине за все годы независимости. Ведь из-за угрозы ракетных ударов любая область или город в любой момент может оказаться без тепла.

Полезно Подготовиться надо уже: чем отапливать дом, если исчезнет свет и газ

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отмечал изданию The Guardian , что в этом году отопительный сезон в Украине начнется позже обычного, а закончится – раньше. Температура в помещениях будет на уровне 17-18°C.

Что касается старта отопительного сезона, то схема в этом году не изменится. Централизованное отопление в домах включат, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет +8°С и ниже. Окончится отопительный сезон, когда температура в течение трех дней будет превышать этот показатель.