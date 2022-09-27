С 1 октября в Украине должна заработать государственная программа "Доступная ипотека", предусматривающая возможность приобретения жилья в кредит под 3% годовых. Воспользоваться льготными условиями покупки недвижимости уже в этом году смогут четыре категории граждан.

Обратите внимание Незаменимая платформа: как торговать криптовалютой эффективно

Кто первым может воспользоваться программой

Первая категория – военнослужащие Вооруженных Сил по контракту, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Гострансслужбы, военные прокуроры Офиса Генерального прокурора, лица рядового и начальствующего состава ГС судебной охраны, лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро, полицейские и члены их семей.

– военнослужащие Вооруженных Сил по контракту, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Гострансслужбы, военные прокуроры Офиса Генерального прокурора, лица рядового и начальствующего состава ГС судебной охраны, лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро, полицейские и члены их семей. Вторая категория – медицинские работники (специалисты и профессионалы) учреждений здравоохранения, педагогические, научные работники учебных заведений государственной или коммунальной формы собственности.

– медицинские работники (специалисты и профессионалы) учреждений здравоохранения, педагогические, научные работники учебных заведений государственной или коммунальной формы собственности. Третья категория – ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, определенные статьей 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также семь погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

– ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, определенные статьей 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также семь погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. Четвертая категория – внутри перемещенные лица.

Условия получения льготной ипотеки

С 2023 г. воспользоваться условиями программы смогут и другие категории граждан, но по ставке 7% годовых. По условиям программы ипотечный кредит можно будет оформить сроком до 20 лет. Первоначальный взнос – от 20%. Единоразовая комиссия – 0,5% от суммы кредита. Приобрести недвижимость по программе кредитования можно будет как на вторичном, так и на первичном рынке.

Актуально Конец эпохи жилых афер: смогут ли украинцы покупать жилье с гарантиями, что их не "кинут"

Условиями программы могут воспользоваться все граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше 52,5 квадратного метра для семьи с одного лица (одинокое лицо) и дополнительно 21 квадратный метр – на каждого следующего члена семьи.

Со стороны государства массовое ипотечное кредитование обеспечит ЧАО "Укрфинжилье" через уполномоченные банки.

Важный нюанс: заявку на участие в программе можно будет оформить исключительно через приложение "Дия".

Будет ли работать программа на практике

Банковское "за"

По мнению начальницы управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерины Лычаной, программа, скорее всего, будет еще дорабатываться. Так, в частности, заявлено о возможности кредитования на первичном и вторичном рынках. При этом сейчас ограничение НБУ на снятие наличных средств с текущих счетов до 100 тысяч гривен в день, что ограничит реализацию программы для вторичного рынка.

Кроме того, в программе четко прописано, что заявку можно оформить исключительно через приложение "Дия". Это отличная инициатива, но нужно учитывать, что не все граждане имеют смартфоны для установки этого приложения. Поэтому было бы неплохо, чтобы клиент мог подать документы непосредственно в отделении банка.

В общем, собеседница 24 канала положительно оценивает значение и перспективы программы льготной ипотеки в нынешних условиях.

Екатерина Лычана Начальник управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Развитие этой программы имеет как социальную, так и экономическую функцию. В условиях войны многие граждане остались без жилья, а значит, возможность оформить кредит под низкий процент – это реальный шанс купить себе квартиру.

Рынок недвижимости вторичного и первоначального жилья сейчас неактивен. Программа может стимулировать развитие рынка недвижимости. Активизация первичного рынка будет стимулировать экономику – это и налоги, и рабочие места, и развитие сопутствующих сфер – производства строительных материалов, мебельной промышленности и других.

На реализацию программы и программы финансового лизинга от "Укрфинжилища" из государственного бюджета выделено 20 миллиардов гривен. Это позволит профинансировать около 20 тысяч семей на приобретение жилья. То есть, это шанс для 20 тысяч украинских семей купить себе новые дома и стать счастливыми обладателями желанного жилья,

– отмечает Екатерина Лычана.

Оценивая перспективы программы ипотеки под 3% собеседница канала 24 проводит аналогию с уже действующей программой "Доступная ипотека 7%".

Так, за год работы по программе "Доступная ипотека 7%" было выдано 1,8 тысячи кредитов на сумму почти 1,8 миллиарда гривен. Эксперт убеждена, что программа кредитования под 3% будет не менее успешной.

Во-первых, в программе изменена форма расчета количества квадратных метров на семью. Следовательно, количество граждан, которые смогут использовать эту программу, должно увеличиться.

Во-вторых, выделены категории граждан (в т.ч. военные, медики, педагоги и ВПЛ), которые могут претендовать на пониженную процентную ставку.

В-третьих, было заявлено, что для первичного рынка будет расширен список схем финансирования. Это тоже очень положительный фактор, потому что участниками этой программы сможет стать большее количество застройщиков.

Обратите внимание Стоимость новостроек может существенно возрасти: когда и на сколько

Экспертное "Против"

Не столь оптимистичен в оценках перспектив программы ипотечного кредитования под 3% исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его мнению, наибольший риск подобных программ состоит в наследственности обязательств государства на длительный период.

Что касается реальных цифр. На сегодняшний день в Украине ставка рефинансирования НБУ составляет 25%, ставки по кредитам банков – около 30% годовых. Пруды могут колебаться в зависимости от инфляции. По условиям программы, ипотека будет предоставляться под льготную процентную ставку 3% годовых. То есть, каждый год на каждого получателя ипотеки государство должно выделять средства для погашения разницы процентных ставок.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Ипотека хорошо работает при низкой ставке рефинансирования, низкой ставке по банковским кредитам и низкой инфляции. Но когда в текущем году прогнозируют инфляцию на уровне 30%, в следующем году – тоже 30%, а ипотечный кредит выдается под 3%, то возникают вопросы потенциальных рисков финансирования такой кредитной программы. Условно говоря, на миллионы гривен государство должно платить 270 тысяч в качестве компенсации процентов банкам.

Кроме того, особенность заключения кредитных договоров под ипотеку заключается в том, что заключаются несколько договоров: в отдельности – договор с банком о предоставлении кредита под рыночную ставку, в отдельности – договор с соответствующим государственным органом на возмещение процентной ставки. Следовательно, это должно быть трехстороннее соглашение. Если же государство по какой-то причине не предусмотрит средства в государственном бюджете на возмещение разницы по ставкам по кредиту (а такие случаи бывали), то кто будет погашать эту разницу?

Итак, самая большая потенциальная проблема программы льготного ипотечного кредитования – это стабильность и предсказуемость положения дел в государстве.

К слову, это проблема не только программ льготных ипотечных кредитов, но и программ кредитования бизнеса "5-7-9", и программы кредитования аграриев под нулевую ставку, и других подобных программ. А ведь срок действия этих программ – всего несколько лет. А в случае со льготной ипотекой речь идет о периоде 20 лет.

Следует напомнить, что зарегистрированный в парламенте проект государственного бюджета на 2023 год предусматривает дефицит в размере 1,25 триллиона гривен. Откуда государство будет брать деньги на программу льготной ипотеки – непонятно.

Исходя из опыта реализации подобных программ в Украине можно прогнозировать: пока не будут реально выделены деньги главным распорядителям государственных средств, ни одно соглашение по ипотеке подписано не будет,

– утверждает собеседник 24 канала.

Например, в рамках программы стимулирования бизнеса "5-7-9", которая стартовала в совершенно других финансово-экономических условиях, банки в течение 9 месяцев приспосабливались к механизму предоставления кредитов под гарантии государства относительно частичного возврата процентной ставки. И речь шла о юридических лицах, где все более-менее понятно.

Важно Подготовиться надо уже: чем отапливать дом, если исчезнет свет и газ

Сейчас же у банков будет дело с физлицами. Выдавая заемщику-физлицу кредит, первое, что банк требует – подтверждение доходов. И если государство согласно компенсировать банкам часть ставки, то тело кредита должен погашать заемщик. И здесь может быть серьезная проблема, поскольку речь идет о бюджетниках, которые, как правило, имеют невысокие доходы. С одной стороны, банки ориентируются на бюджетников, поскольку те будут гарантированно получать от государства зарплаты. А с другой стороны, все будет упираться в размеры этих зарплат. Поэтому большинство потенциальных заемщиков могут просто не пройти банковскую проверку на предмет платежеспособности.

Как минимум, есть определенные сомнения, что программа ипотеки под 3% полноценно заработает уже в этом году.